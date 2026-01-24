Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

2025 yılı boyunca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği, 35 şehirde toplam 252 gün boyunca milyonlarca vatandaşa; konserlerden sergilere, tiyatrodan geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı bir kültür ve sanat programı sundu. Türkiye Kültür Yolu Festivali: 22 Milyon Katılımcı Paylaşılan verilere göre, 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 1.000’in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9.600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 22 milyon katılımcıya ulaştı. Yaşayan Miras Şöleni’nde Ustalar ve Sanatkarlar Aynı Mekanda 10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 122 geleneksel sanat dalında 1.100’ü aşkın usta ve sanatkâr, vatandaşlarla aynı mekânda bir araya geldi. Program boyunca geleneksel üretim teknikleri, sahne sanatları ve ustalık gösterileriyle kültürel miras doğrudan izleyiciyle temas etti.