  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası resmen çıldırdı: Efendi Moda Sahili’nde geziyor, ofsayttasın Eleştiriler sonrası Mehmet Şimşek’ten yeni hamle! Tarih verildi, emeklilere 10 bin lira ek ödeme geliyor UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var! Konvoy yapan, yol kesen, polisten kaçan yandı: Saygısız sürücülere tarihi ceza yağmuru Ve takım Fatih Terim’e emanet! İmparator sonunda geri dönüyor: Fenerbahçeli isim açıkladı Emre Belözoğlu'ndan maç sonu büyük patlama: Galatasaray'ı örnek göstererek isyan etti Herkes gider Mersine, Beşiktaş gider tersine! Beşiktaş'ın Amiri hamlesinde son durum
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılı festival programı ve içerikleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

#1
Foto - Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Kültür ve Sanat Politikalarının belirlenmesi konusunda Bakan Danışmanı Tan Sağtürk, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Seda Şantürk, AKM ve CSO ADA Sanat Koordinatörü Ebru Akçatepe ile AKM Festival ve Etkinlikler Koordinatörü Murat Baki’nin yer aldığı Türkiye Kültür Yolu Festivali Kurulu, 2026 yılı kültür ve sanat takviminin kapsamlı, dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını hedefliyor.

#2
Foto - Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

Kurul toplantısında, Bakan Ersoy’a 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarına dair bilgi verilirken, 2025 yılında hayata geçirilen büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının ulaştığı kapsam da paylaşıldı.

#3
Foto - Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

2025 yılı boyunca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği, 35 şehirde toplam 252 gün boyunca milyonlarca vatandaşa; konserlerden sergilere, tiyatrodan geleneksel sanatlara uzanan kapsamlı bir kültür ve sanat programı sundu. Türkiye Kültür Yolu Festivali: 22 Milyon Katılımcı Paylaşılan verilere göre, 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 1.000’in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9.600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı ve 22 milyon katılımcıya ulaştı. Yaşayan Miras Şöleni’nde Ustalar ve Sanatkarlar Aynı Mekanda 10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, 122 geleneksel sanat dalında 1.100’ü aşkın usta ve sanatkâr, vatandaşlarla aynı mekânda bir araya geldi. Program boyunca geleneksel üretim teknikleri, sahne sanatları ve ustalık gösterileriyle kültürel miras doğrudan izleyiciyle temas etti.

#4
Foto - Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...

şehirde 42 gün süren Bir Anadolu Şenliği kapsamında ise konser, tiyatro, sinema ve çocuk etkinliklerinden oluşan program çerçevesinde 791 etkinlik gerçekleştirildi ve şenlikler yaklaşık 900 bin katılımcıya ulaştı. Kültür ve Sanat Anadolu’ya Yayılıyor Toplantı sonunda Bakan Ersoy, kültür ve sanat etkinliklerini yalnızca merkez şehirlerle sınırlı tutmadıklarını, Anadolu’nun farklı bölgelerinde de yoğun bir takvimle sahaya yayıldıklarını vurgulayarak, bu organizasyonların şehirlerin sosyal yaşamına ve kültür turizmine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, ..
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı
Dünya

ABD’nin gizli üssü devrede: İran’a karşı savaş hazırlığı

Washington–Tahran gerilimi tırmanırken, ABD’nin Ürdün’deki gizli üssünü operasyon merkezine çevirdiği iddiası ve Trump’ın sert açıklamaları ..
Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!
Gündem

Kirli ittifaka Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Bedelini çok ağır ödeyecekler!

Sınır hattında yaşanan bayrak provokasyonunun ardından, DEM heyetinin Kamışlı’da terör örgütü YPG ile gerçekleştirdiği karanlık temaslar Tür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23