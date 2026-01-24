Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını resmen başlattı: Bu yı 26 şehirde festival var...
Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlanmasına yönelik Türkiye Kültür Yolu Festivali Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılı festival programı ve içerikleri belirlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında da kültür ve sanatı daha fazla şehirde, daha güçlü içeriklerle hayatın merkezine taşımak için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.