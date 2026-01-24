Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor
Doğada tesadüfen rastladığı Aslan Yelesi mantarını hobi olarak balkonunda yetiştirmeye başlayan bir girişimci, ürünün kilosu 2 bin liraya ulaşınca ticarete atıldı. Hafıza ve sinir sistemi üzerindeki etkileriyle bilinen bu niş ürün, kısıtlı üretim alanı gerektirmesi ve yüksek kar marjıyla yeni nesil tarımcıların gözdesi oldu. Şehir hayatında küçük alanlarda yüksek gelir elde etmek isteyenler için bu model, yeni bir girişimcilik kapısı aralıyor.