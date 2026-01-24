  • İSTANBUL
Gündem
Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor
Giriş Tarihi:

Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor

Doğada tesadüfen rastladığı Aslan Yelesi mantarını hobi olarak balkonunda yetiştirmeye başlayan bir girişimci, ürünün kilosu 2 bin liraya ulaşınca ticarete atıldı. Hafıza ve sinir sistemi üzerindeki etkileriyle bilinen bu niş ürün, kısıtlı üretim alanı gerektirmesi ve yüksek kar marjıyla yeni nesil tarımcıların gözdesi oldu. Şehir hayatında küçük alanlarda yüksek gelir elde etmek isteyenler için bu model, yeni bir girişimcilik kapısı aralıyor.

#1
Foto - Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor

Üretici, ilk kez kayın ağaçlarının gövdelerinde sarkık ve beyaz görünümüyle dikkat çeken bu mantarı doğada gördüğünü anlatıyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda bunun dünyada 'Aslan yelesi mantarı' olarak bilinen bir tür olduğunu öğreniyor. Merakla başlayan bu süreç, internet üzerinden misel temini ve küçük denemelerle balkon ortamında üretime dönüşüyor. Başlangıçta hobi olarak görülen girişim, kısa sürede düzenli hasat alınmasıyla gelir getiren bir faaliyete evriliyor.

#2
Foto - Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor

Aslan yelesi mantarının en önemli avantajlarından biri, geniş alanlara ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesi. Doğrudan güneş istemeyen bu tür, kontrollü nem ortamında rahatça gelişebiliyor. Basit bir düzenekle balkonda üretim yapılabildiğini belirten üreticiler, bu sayede şehir yaşamında da mantar yetiştirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca şartlar şöyle sıralanıyor: 18–22 derece aralığında sabit sıcaklık Steril üretim blokları Günde birkaç kez yapılan nemlendirme Her bloktan birden fazla hasat alınabilmesi

#3
Foto - Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor

Türkiye’de üretimi henüz yaygın olmayan Aslan yelesi mantarı, sınırlı arz nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle restoran şefleri, gurme mutfaklar ve özel ürün arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Üreticiler, taze hasat edilen ürünün beklemeden satıldığını, piyasada kilosunun ortalama 2 bin TL seviyesine kadar çıktığını belirtiyor. Uzmanlara göre fiyatın yüksek olmasında hem üretimin zahmetli olması hem de ürünün niş bir pazara hitap etmesi etkili. Aslan yelesi mantarıyla ilgili hafıza, sinir sistemi ve antioksidan özelliklerine dair çeşitli bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin 'mucize' gibi görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Etkilerinin hâlâ araştırma aşamasında olduğu, tedavi edici bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Tüketimin bilinçli ve ölçülü yapılması öneriliyor.

