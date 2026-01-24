Doğada buldu, balkonunda servete dönüştürdü! Kilosunu 2 bin liradan satıyor, talebe yetişemiyor

Türkiye’de üretimi henüz yaygın olmayan Aslan yelesi mantarı, sınırlı arz nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Özellikle restoran şefleri, gurme mutfaklar ve özel ürün arayan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Üreticiler, taze hasat edilen ürünün beklemeden satıldığını, piyasada kilosunun ortalama 2 bin TL seviyesine kadar çıktığını belirtiyor. Uzmanlara göre fiyatın yüksek olmasında hem üretimin zahmetli olması hem de ürünün niş bir pazara hitap etmesi etkili. Aslan yelesi mantarıyla ilgili hafıza, sinir sistemi ve antioksidan özelliklerine dair çeşitli bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin 'mucize' gibi görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Etkilerinin hâlâ araştırma aşamasında olduğu, tedavi edici bir ürün gibi değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Tüketimin bilinçli ve ölçülü yapılması öneriliyor.