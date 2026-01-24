  • İSTANBUL
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu
Giriş Tarihi:

Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Kar yağışı ve soğuk havanın hükmünü sürdürdüğü Sivas'ta karabataklar, son günlerde Kızılırmak Nehri'ni mesken tuttu.

#1
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Binlerce karabatağın hem suda ve hem de gökyüzündeki görüntüleri ilgi çekti.

#2
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Son yılların en şiddetli kışını yaşayan Sivas'ın sürpriz ziyaretçileri, karabataklar oldu.

#3
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Nehrin kent merkezinden geçen tarihi Eğri Köprü kısmına gelen binlerce karabatak, eksi 20'lere kadar düşen soğuk havaya karşın suda yüzerek, avlandı.

#4
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Daha önce kuşların, soğuk havadan etkilenmeden nehir suyunda konaklamaları dikkat çekti.

#5
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Karabatakların hem suda hem de gökyüzünde toplu halde uçuşları objektiflere yansıdı.

#6
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Deniz, göl veya derin suların bulunduğu alanlarda yaşayan ve balıkçıl olan karabataklar, hem iyi yüzme hem de iyi uçma özelliği ile biliniyor.

#7
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Boyları ortalama 30 santimi bulan ve yapı itibarıyla leylek ailesine daha çok benzeyen karabataklar, en iyi balık avlayan türler arasında gösteriliyor.

#8
Foto - Karabataklar Kızılırmak'ı mesken tuttu

Siyah tüy yapısı ve keskin gagaları ile dikkat çeken karabataklar, su kıyısındaki ağaçlara kurdukları yuvalarda yavrularını yetiştiriyor.

