Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Nefes kesen tablo! Binlerce kuş aynı anda kıyıya indi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nefes kesen tablo! Binlerce kuş aynı anda kıyıya indi

Bitlis Tatvan'da yoğun kar ve dondurucu soğuğa rağmen gökyüzünde binlerce kuşun aynı anda hareketlendiği görüldü.

Kış şartlarının sertleştiği, soğuğun giderek keskinleştiği günlerde Tatvan sahilinde bu kez bambaşka bir manzara oluştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi gökyüzünde binlerce kuş hareketliliği ve aynı anda Van Gölü sahilinde büyük kuş sürülerine sahne oldu.

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen, çok sayıda kuş türünün Tatvan sahiline akın ettiği gözlemlendi.

Gökyüzünde dalga dalga ilerleyen sürüler sahile kondu. Kaşıkçı ördekler, sakarmekeler, batağanlar ve kıyı kuşları başta olmak üzere birçok türün aynı zaman diliminde yoğunlaşması dikkat çekti.

Yaşanan doğa olayı, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı. Görüntüler Van Gölü'nün etkileyici manzarasının yanı sıra biyoçeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

