2022-10-11 10:13:10 Altın sert çakıldı! İşte nedeni...
Kısa süre önce son zamanların en hızlı yükselişlerinden birini kaydeden altın, sert düşüşe geçti.
Kısa süre önce son zamanların en hızlı yükselişlerinden birini kaydeden altın, sert düşüşe geçti.
4 Ekim tarihinde 1.039 TL'ye çıkan altın, bu sabah saatlerinde 993 TL'ye kadar geriledi. Değerli metal hafta başında büyük bir gerileme yaşadı. Peki altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi ne? Altın fiyatları daha fazla düşer mi? İşte detaylar...
ABD VERİLERİ ALTININ FİYATINI ETKİLEYECEK ABD Merkez Bankası FED'in gelecek günlerde faiz artırımına gideceğine dair sinyallerin gelmesi altının geri çekilmesine neden odu. FED'den gelecek faiz artırım kararı yatırımcının dolara talep göstermesine ve doların değerlenmesine neden olacak. Altın ise dolar karşısında değer kaybedecek. Diğer yandan ABD enflasyon verilerinin açıklanması altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz haftayı kazançla tamamlayan Ons Altın yeni haftanın ilk işlem gününü 1,6% düşüşle tamamladı. Cuma günü iyimser ABD istihdam raporu sonrası güçlenen ABD Doları pazartesi günü kazançlarını genişletmesi Ons Altın üstünde satış baskısı oluşturdu. Teknik açıdan bakıldığında 1658 destek bandına yaklaşan Ons Altın bu bölge altına gerilemesi halinde 1640 ve 1615 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan olası yukarı yönelimlerde ise 1697 ve 15 haftalık üssel hareketli ortalama ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
EUR-USD- DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUYOR EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 0.9730 destek bandı altına gerileyerek günü 0.9700 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı ve art arda dördüncü gün düşüşünü sürdürdü. Riskten kaçınma, Avrupa ile Rusya arasındaki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık artış oranlarını sürdüreceği spekülasyonları parite üstünde baskı unsurları olarak ön plana çıkıyor. Parite, Almanya'nın enerji kriziyle başa çıkmak için ortak AB borcunu desteklemeyi kabul ettiğini bildiren haberler üzerine Avrupa kapanışından önce geçici bir talep gördü, ancak daha sonra Alman hükümeti tarafından reddedildi. Paritede düşüş eğiliminin sürmesi halinde 0.9635 ve son zamanların en düşük bölgesi olan 0.9535 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede olası tepki alımlarında 50 günlük ortalaması öncesi 0.9817 seviyesi ara direnç bölgesi olarak takip edilebilir."
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