Altın sert çakıldı! İşte nedeni...

EUR-USD- DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUYOR EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 0.9730 destek bandı altına gerileyerek günü 0.9700 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı ve art arda dördüncü gün düşüşünü sürdürdü. Riskten kaçınma, Avrupa ile Rusya arasındaki artan gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık artış oranlarını sürdüreceği spekülasyonları parite üstünde baskı unsurları olarak ön plana çıkıyor. Parite, Almanya'nın enerji kriziyle başa çıkmak için ortak AB borcunu desteklemeyi kabul ettiğini bildiren haberler üzerine Avrupa kapanışından önce geçici bir talep gördü, ancak daha sonra Alman hükümeti tarafından reddedildi. Paritede düşüş eğiliminin sürmesi halinde 0.9635 ve son zamanların en düşük bölgesi olan 0.9535 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede olası tepki alımlarında 50 günlük ortalaması öncesi 0.9817 seviyesi ara direnç bölgesi olarak takip edilebilir."