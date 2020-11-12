Altın rezervi bulunmuştu! O bölgede çalışmalar başladı

"Koza Madencilik uzun zamandır burada çalışmalarını yürütüyor ve artık son aşamaya geldi. Burada ciddi bir altın rezervi tespit edildi ve bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırılmasıyla ilgili bir potansiyel ortada ve bununla ilgili de firma yetkilileri çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yöremize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak. Firma bir taraftan rezervin çoğaltılmasıyla ilgili ilave sondaj çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ÇED ve tesis kurulum süreciyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Bunların tamamını 2021 yılının başlarında eş güdümlü olarak gerçekleştirip nisan ayından itibaren tesisin ön kurulum çalışmalarına başlamayı planlıyorlar. Heyecan yaratması çok doğal çünkü çok büyük ve önemli bir tesisten bahsediyoruz. Bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer kazandıracak bir tesis."