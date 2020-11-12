  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Altın rezervi bulunmuştu! O bölgede çalışmalar başladı

2020-11-12 12:01:28
Altın rezervi bulunmuştu! O bölgede çalışmalar başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın Ağrı'da altın rezervi bulunduğunu ve bunu çıkarmak üzere harekete geçtiklerini açıklaması, kentte heyecan uyandırdı.

#1
Foto - Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın

Geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı'ya çevrilmişti.

#2
Foto - Rezervin bulunduğu Diyadin ilçesine bağlı 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

Rezervin bulunduğu Diyadin ilçesine bağlı 70 haneli Mollakara köyünün sakinleri, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşıyor.

#3
Foto - İş makinelerinin yol açmak için çalışmalara başladığı rezerv alanı, drone ile havadan görüntülendi.

İş makinelerinin yol açmak için çalışmalara başladığı rezerv alanı, drone ile havadan görüntülendi.

#4
Foto - Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin'in birçok değeriyle ön plana çıktığını ve geleceği parlak ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin'in birçok değeriyle ön plana çıktığını ve geleceği parlak ilçelerden biri olduğunu söyledi.

#5
Foto - TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin bölgede işlenebilir altın rezervi bulduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

TMSF yönetimindeki Koza Altın İşletmelerinin bölgede işlenebilir altın rezervi bulduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

#6
Foto -

"Koza Madencilik uzun zamandır burada çalışmalarını yürütüyor ve artık son aşamaya geldi. Burada ciddi bir altın rezervi tespit edildi ve bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırılmasıyla ilgili bir potansiyel ortada ve bununla ilgili de firma yetkilileri çalışıyor. Bu gerçekleştiğinde yöremize ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak. Firma bir taraftan rezervin çoğaltılmasıyla ilgili ilave sondaj çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da ÇED ve tesis kurulum süreciyle ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Bunların tamamını 2021 yılının başlarında eş güdümlü olarak gerçekleştirip nisan ayından itibaren tesisin ön kurulum çalışmalarına başlamayı planlıyorlar. Heyecan yaratması çok doğal çünkü çok büyük ve önemli bir tesisten bahsediyoruz. Bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer kazandıracak bir tesis."

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu b..
Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampany..
Avrupa çalkalanıyor!
Dünya

Avrupa çalkalanıyor! "Macron ve Biden, Türkiye karşısında şimdiden kaybetti"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin Avrupa basınında öne çıkan haber ve analizlerde Türkiye ve Rusya vurgusu vardı. Frans..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay