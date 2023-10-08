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Ekonomi
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Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

2023-10-08 11:45:00
Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politika uygulamaları ve faiz artırım sinyalleri altın fiyatlarını baskılamış durumda. Gram altın 1.600 ile 1.700 TL arasında sıkışırken yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırmaya başladı. Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak'tan hayati uyarı geldi. Elinde gram altını olanlar hemen bunu yapsın! Rekor seviyeler gümbür gümbür geliyor.

#1
Foto - Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

Altın fiyatları Ekim ayı ile birlikte düşüşe geçmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım kararı sonrası hızla düşüşe geçen gram altın 1.625 TL'ye kadar düşmüş durumda. Çeyrek altın fiyatı ise 2.673 liraya kadar düşmüş durumda. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırırken ünlü Ekonomist Hatice Kolçak'tan kritik uyarılar peş peşe geldi. Altın kahininden hayati uyarı. Elinde gram altın olanlar hemen bunu yapsın! Rekor seviyeler geliyor. İşte Hatice Kolçak'ın aktın tahmini ve yorumları...

#2
Foto - Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

8 EKİM 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? • Gram altın alış fiyatı: 1.624,96 TL • Gram altın satış fiyatı: 1.625,44 TL ￼ ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? • Çeyrek altın alış fiyatı: 2.745,00 TL • Çeyrek altın satış fiyatı: 2.789,00 TL YARIM ALTIN NE KADAR? • Yarım altın alış fiyatı: 5.508,00 TL • Yarım altın satış fiyatı: 5.577,00 TL CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 10.981,00 TL • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 11.120,00 TL

#3
Foto - Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşleri değerlendiren ünlü Ekonomist Hatice Kolçak'tan kritik uyarılar peş peşe geldi. Gram altında beklediği yeni seviyeleri duyuran Kolçak, tarih vererek elinde gram altın olanları uyardı. Gram altında rekor seviyelerin geleceğini ifade eden Hatice Kolçak şunları söyledi:

#4
Foto - Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

"Ons altın yukarı çıkıp geri geldi. ABD'den gelen verilerden kaynaklı bir durum bu. Ons altında çok büyük değişime sebep olacak bir şey yok şu an. Gram tarafında dolar yerinde duruyor. Bu nedenle çok büyük bir hareket yok. Satış yerine alım fırsatı oluşturuyor. ￼3-4 ay içinde gram ve borsa tarafında iyi seviyelere gelindi. Elinde TL olanlar için gram ya da borsa alınabilir. Kısa vadede değil ama. Uzun vadede en az 1 yıl sabretmek lazım. Böyle duracak ve gene yükselecek. 1 ayda para kazanmayı beklemeyin."

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