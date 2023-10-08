2023-10-08 11:45:00 Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi
Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politika uygulamaları ve faiz artırım sinyalleri altın fiyatlarını baskılamış durumda. Gram altın 1.600 ile 1.700 TL arasında sıkışırken yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' sorularını araştırmaya başladı. Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak'tan hayati uyarı geldi. Elinde gram altını olanlar hemen bunu yapsın! Rekor seviyeler gümbür gümbür geliyor.