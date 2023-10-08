Altın kahininden şok eden uyarı! Şaşkına çevirdi

"Ons altın yukarı çıkıp geri geldi. ABD'den gelen verilerden kaynaklı bir durum bu. Ons altında çok büyük değişime sebep olacak bir şey yok şu an. Gram tarafında dolar yerinde duruyor. Bu nedenle çok büyük bir hareket yok. Satış yerine alım fırsatı oluşturuyor. ￼3-4 ay içinde gram ve borsa tarafında iyi seviyelere gelindi. Elinde TL olanlar için gram ya da borsa alınabilir. Kısa vadede değil ama. Uzun vadede en az 1 yıl sabretmek lazım. Böyle duracak ve gene yükselecek. 1 ayda para kazanmayı beklemeyin."