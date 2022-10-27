Altın için rekor tahmin az önce geldi! 'Paranızın hepsini altına yatırmayın' dedi ve uyardı: Hemen bunu yapın

İpek Alemdar Göde / Posta.com.tr - Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendi ile başladı. Geçtiğimiz hafta 972 TL seviyelerini gören gram altın yeni haftada 1000 TL seviyelerini zorladı. ABD Merkez Bankası’nın aylık faiz toplantısının ardından 75 baz puanı sürdürmesinin ardından 21 Ekim 2022 Cuma gününden itibaren yükselişe başlamıştı. Altın fiyatlarındaki hareketin ardından yatırımcılar altının yeni seviyesini merak etmeye başladılar. Peki ilerleyen günlerde altın daha da yükselecek mi? ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altındaki yükselişin sebebini açıklarken “Altın fiyatı güçlü dolar ve faiz etkisi ile bir süredir baskılanıyordu. IMF tarafından yapılan son açıklamalarda faiz arttırımının sürmesinin ülke ekonomilerinde resesyona sebebiyet verebileceği uyarısı yapıldı. Bugün de bir Amerikan yetkilisi ‘İstihdamı göz ardı ederseniz enflasyonu düşürmeniz mümkün değil’ ifadelerini kullandı. Bu nedenle biraz daha temkinli olmakta fayda var. ONS altın fiyatları geçen cumadan beri 1617 dolara kadar gerilemişti. Daha önce de 1614 dolara gerileyip aynı gün içinde 1664 doları görmüştü. 21 Ekim 2022 Cuma günü de ONS altın 1617 dolar ve 1657 dolar seviyelerini aynı günde test etti. Son iki gündür de ONS altın 1640-1650 dolar bandında hareket ederken açıklamaların gelmesi ile seviye 1670 dolara yükseldi. Artık 1600 dolar seviyelerinde taban oluşturabilir” ifadelerini kullandı. Altın yükselişe geçti Çarpıcı tahmin: Yıl sonunda tarihi rekor gelebilir GÖZLER SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ FED’in faiz kararını açıklamasının beklendiği 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde altın fiyatlarında yeni hareketler olabilir. Yıldırımtürk altının yıl sonunda gelebileceği seviye için tahminde bulunarak, “Önümüzdeki Salı ve Çarşamba günü yapılacak toplantılarda muhtemelen 75 baz puan faiz artırımı gelebilir. Bu faiz artırımından sonra ONS altında 1750 dolar seviyelerinde bir toparlanma bekleniyor. Süreç içinde de 1650 dolar seviyelerine gerileyebilir. Sene sonunda ONS altın fiyatlarının 1800 doların üzerine çıkması bekleniyor” dedi. Kur Korumalı Mevduat sisteminin piyasa içine yansımaları olabileceğini belirten Yıldırımtürk “Dolar/ TL bazından ne kadar istikrarlı gibi görünüm olsa da bir haftalık süreçte 10 kuruşluk bir yükseliş var. Yıl sonunda dolar 19 TL seviyelerini görebilir. Hatta bazı isimler doların 22 TL seviyeleri görebileceğini belirtiyor. Böyle bakıldığında gram altının 1010 TL seviyelerinden aşağıda olması mümkün değil. Altın önümüzdeki günlerde 1050 TL seviyelerini ay sonunda da 1250 TL seviyelerini görebilir. Hatta ONS altındaki yükseliş sürerse gram altın 1450 TL seviyelerinden işlem görebilir” şeklinde konuştu. Altın yükselişe geçti Çarpıcı tahmin: Yıl sonunda tarihi rekor gelebilir GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TAHMİN Yıl sonunda altın fiyatlarının enflasyonun etkisi ile 1450 TL’yi bulabileceğini belirten Yıldırımtürk “2022 yılı Ocak ayında gram altın 800 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Bu yıl enflasyon resmi olarak sene sonunda yüzde 80’i görürse hesaplamaya göre gram altının 1450 TL’yi görebilmesi mümkün” dedi. İlgili Haber Altın fiyatlarında faiz kararı depremi! Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim 2022 son dakika altın fiyatları Altın fiyatlarında faiz kararı depremi! Gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç TL? 21 Ekim 2022 son dakika altın fiyatları YATIRIMCILARA TAVSİYE Birçok kişinin yatırım aracı olan döviz ve altın için değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk “Fiyatlar yükselirken veya düşerken vatandaşın davranışlarına baktığımızda altın alanların satanlara nazaran daha çok olduğunu görüyoruz. Fiyatlar düşük olsa bile yüksekten almış olanlarda bir panik satışı yok. Bilakis düştükçe altın alanları görüyoruz. Paranızın tamamını altına yatırın demiyoruz. Ama portföylerde yüzde 30-40 altın bulunmasının ileriye dönük karlılık açısından uygun olabileceği düşünülüyor. Şu an hisse senetlerinde de yüzde 20-30 bandında bir pozisyon alınabilir. Öte yandan Eurobond (döviz cinsinden tahvil) da yatırım aracı olarak tavsiye edilebilir. Bunun yanında yatırım için bir miktar TL’de kalmak da önemli. TL yatırımınız ilerleyen süreçte fırsatları değerlendirebilmenizi sağlar” ifadelerini kullandı. FED TOPLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ Ekonomist Enver Erkan altının yükseliş trendi sebeplerini “Dolar ve Hazine getirilerinin düşüşlerinin düşüşleriyle altında sıçrama görülse de agresif parasal sıkılaştırma kampanyasının sonunun yakın olup olmadığına dair ipuçları içerek Fed toplantısının sonuçları gelecek hafta piyasa için etkileyici olacaktır. Altın 2022'de dalgalı bir dönem geçirdi.