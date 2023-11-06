  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış: Bunlar süper gıda diye olay bir mesaj verdi! Şok olacaksınız

Türkiye'nin altın ithalatı: Ne altın ne dolar, büyük ilgi var! Türkiye gücünü koruyor! Türkiye'den peş peşe hamleler

Emeklileri memnun edecek diyerek Ünlü ekonomist zam oranını açıklandı: 120 olması gerek! Hesabı böyle yaptı

Kastamonu'da ayı kovanları böyle telef etti

Çocuklar elimizden gitmesin: 40 yıl önce ileri sürülmüştü, artık bu durum kanıtlandı

16 yıllık olan yenilenmiş iPod’ların yeni sahipleri olmak için resmen kutu kutu aldılar! Kapış kapış satıldı

Gıda fiyatları durdurulamazken BİM, A101 ve ŞOK son ayçiçek yağı fiyatlarını duyurdu!

3 bin yıllık garnizon! Bu keşif herkesi şaşırttı

400 nüfuslu beldeden tüm ülkeye dağılıyor

Voltaj yükseldi! Yollar elektrikleniyor! Bir elektrikli otomobil kaç TL yakar? En fazla satılan elektrikli araç modelleri hangileri?
Ekonomi
25
Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

2023-11-06 16:57:06
Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yükseliş ile yatırımcıyı heyecanlandıran altın yeni haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 1815 TL seviyesinden işlem sonrası olay açıklama: Ons altın kanadında ise Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki haftanın ilk iş gününde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın tarafında yeni gelişmeler var mı? İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

#1
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Cuma günü ons altın fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

#3
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta açıklanan iki kritik ABD verisi sonrası yukarı yönlü yükselişini hızlandırdı. Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararını yinelerken, ABD tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin altında geldi. Yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası gram altın 1830 TL seviyesi ile tarihi zirvesini görürken, ons altın 2.000 dolar eşiğini tekrar kırarak 2.004 dolar seviyesine çıkmıştı.

#4
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Altın fiyatları tarafında yaşanan bu hareketlilik sonrası haftanın ilk iş gününde gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadaki son dakika gelişmelerle birlikte güncel altın fiyatları...

#5
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

FED'İN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

#6
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Cuma günü tarım dışı istihdam verisi düşük gelince 2.004 dolar seviyesine yükselen ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu durumun başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

#7
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve diğer Fed yetkililerinin yapacakları sözle yönlendirmeler ile İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#8
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın yatırımcısına 'bekleyin' uyarısında bulunan Memiş tarihi rekor sonrası yeni açıklamalarda bulundu.

#9
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Ons altındaki rakam aralıklarına dikkat çeken Memiş, "Ons altın dalgalı yoluna devam etti. 1980-2004 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 2000 dolar üstüne çıktı.

#10
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Hayırlı cumalar dedi resmen altın. Benim bir uyarım oldu ama 2000 üzerinde ons altının kalıcı olacağını tahmin etmiyorum, 1960, 1930'a çekilsin almak istersem alırım.

#11
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Düşüncem hala geçerli. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın 1960, karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa tekrar yoruma ihtiyaç var. Ons altını görmeden gram altın yorumu yapmak zor. Gram altın yatırımcısına da bekle uyarım vardı bu düşüncem geçerli.

#12
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Ons gümüş ve gram gümüşte de yükselişle haftayı tamamlıyoruz. 23.16 seviyesi ons altında, 22.80 destek dedim. Asıl hedef 24, devamında 26 dolar. Aynı düşüncem geçerli.

#13
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte canlı altın fiyatları...

#14
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ(TL) 1.816,27 SATIŞ(TL) 1.816,47

#15
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? ALIŞ (TL) 3.002,00 SATIŞ (TL) 3.035,00

#16
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ (TL) 12.287,00 SATIŞ (TL) 12.472,00

#17
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR? ALIŞ (USD) 1.986,32 SATIŞ (USD) 1.986,66

#18
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR ALIŞ (TL) 1.679,11 SATIŞ (TL) 1.775,82

#19
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR ALIŞ (TL) 1.679,11 SATIŞ (TL) 1.775,82

#20
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

#21
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

#22
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

#23
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

#24
Foto - Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı
Dünya

Evlere şenlik Gazze mesajı! Blinken hikaye anlattı

Abluka altındaki Filistinlileri katleden terörist İsrail'i destekleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hikaye anlattı. Blinken, “Buradak..
Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?
Siyaset

Bir sonraki seçimde… CHP’deki telefon rezaletinin arkasında ne var?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, FETÖ’nün yargıda güçlü olduğu zamanlarda hakim ve savcılara laptop da..
Az önce bütün dünyaya duyurdular! O ülke üç Mossad ajanını paketledi! Savaşa dahil mi olacaklar

Az önce bütün dünyaya duyurdular! O ülke üç Mossad ajanını paketledi! Savaşa dahil mi olacaklar
Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı

Cihat Yaycı'dan Hakan Fidan'a acil olarak çağrı: Türkiye Filistin ile hemen bunu yapmalı
Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak
Filistin'e destek mitinglerini yasaklayan Fransa'dan alçaklık: Fransa, İsrail karşıtlığını protesto etmek için büyük bir miting hazırlığında
Gündem

Filistin'e destek mitinglerini yasaklayan Fransa'dan alçaklık: Fransa, İsrail karşıtlığını protesto etmek için büyük bir miting hazırlığında

Filistin’e destek mitinglerini yasaklayan Fransa, şimdi de İsrail karşıtlığını protesto etmek için büyük bir gösteri düzenleyecek...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23