Altın fiyatlarında bomba gelişme! Resmen duyuruldu! Tarihi rekor sonrası kritik altın uyarısı geldi!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi yükseliş ile yatırımcıyı heyecanlandıran altın yeni haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kıran gram altın bugün 1815 TL seviyesinden işlem sonrası olay açıklama: Ons altın kanadında ise Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki haftanın ilk iş gününde altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın tarafında yeni gelişmeler var mı? İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...