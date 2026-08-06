Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 254 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 519 TL'den satılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 254 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 519 TL'den satılıyor.
Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentileri ve doların zayıf seyriyle yükselişini sürdürüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ile jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, değerli metal son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasalarda, Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları güne yükselişle başladı.
Ons altın, şu sıralarda 4 bin 254 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 605 lira, Cumhuriyet altını da 42 bin 267 liradan satılıyor.
Gram altın 6 bin 519 liradan değerleniyor.
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