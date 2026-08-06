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Ekonomi
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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Küresel piyasalarda altının onsu 4 bin 254 dolardan alıcı buluyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 6 bin 519 TL'den satılıyor.

#1
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentileri ve doların zayıf seyriyle yükselişini sürdürüyor.

#2
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ile jeopolitik riskler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, değerli metal son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

#3
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Piyasalarda, Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#4
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları güne yükselişle başladı.

#5
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Ons altın, şu sıralarda 4 bin 254 dolar seviyesinde bulunuyor.

#6
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Çeyrek altın 10 bin 605 lira, Cumhuriyet altını da 42 bin 267 liradan satılıyor.

#7
Foto - Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Gram altın 6 bin 519 liradan değerleniyor.

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