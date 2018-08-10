Altın fiyatları tavan yaptı

Altının gramı dün günü yüzde 3,64 artışla 213,40 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin liraya yükseldi. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde olan altının fiyatlarında son durum... (10 Ağustos 2018)
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türk heyetleri arasındaki diplomasi trafiğinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, altının gram fiyatının 190-215 lira bandında hareket edebileceğini söyledi. Altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, ons fiyatında 1.217 doların direnç 1.207 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.