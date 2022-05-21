Altın fiyatları son durum! Anlık gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları çeyrek altın cumhuriyet yarım altın 21 Mayıs 2022

Hafta başında yükselişe başlayan altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacağı yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. 26 Mayıs’ta TC Merkez Bankası’nın faiz toplantısı var. Altın piyasası Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı mı yoksa faiz indirimi mi geleceğini merak ederken, anlık altın fiyatları da yine altın alanlarca araştırılıyor. 21 Mayıs güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı günün en çok aranan konuları arasında. Peki 21 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın, bilezik fiyatları canlı kuru.