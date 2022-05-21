  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları son durum! Anlık gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları çeyrek altın cumhuriyet yarım altın 21 Mayıs 2022

2022-05-21 10:19:19
Altın fiyatları son durum! Anlık gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları çeyrek altın cumhuriyet yarım altın 21 Mayıs 2022

Hafta başında yükselişe başlayan altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacağı yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. 26 Mayıs’ta TC Merkez Bankası’nın faiz toplantısı var. Altın piyasası Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı mı yoksa faiz indirimi mi geleceğini merak ederken, anlık altın fiyatları da yine altın alanlarca araştırılıyor. 21 Mayıs güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı günün en çok aranan konuları arasında. Peki 21 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın, bilezik fiyatları canlı kuru.

#1
Foto - Altın fiyatları hafta başında yükselmeye başlamıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasıyla birlikte dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da inmişti. Zaman zamana piyasa inişli çıkışlı olsa da altın fiyatları kur korumalı TL hesabı öncesine çıkmadı. Fed’in ardı ardına faiz artırıma gitmesi, Çin’de meydana gelen korona vakalarının yükselişe geçmesi, Rusya ve Ukrayna savaşının çıkmaza girmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. 21 Mayıs 2022 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı kuru...

Altın fiyatları hafta başında yükselmeye başlamıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasıyla birlikte dolar kuruna paralel olarak altın fiyatları da inmişti. Zaman zamana piyasa inişli çıkışlı olsa da altın fiyatları kur korumalı TL hesabı öncesine çıkmadı. Fed’in ardı ardına faiz artırıma gitmesi, Çin’de meydana gelen korona vakalarının yükselişe geçmesi, Rusya ve Ukrayna savaşının çıkmaza girmesi altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. 21 Mayıs 2022 altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı kuru...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.846,13, 1.846,88,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.846,13, 1.846,88,

#3
Foto - GRAM ALTIN NE KADAR? 945,80, 951,32,

GRAM ALTIN NE KADAR? 945,80, 951,32,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 942,12, 942,56,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 942,12, 942,56,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.507,39, 1.541,08,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.507,39, 1.541,08,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.029,55, 6.145,47,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.029,55, 6.145,47,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.005,35, 3.082,16,

YARIM ALTIN FİYATI 3.005,35, 3.082,16,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.029,55, 6.145,47,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.029,55, 6.145,47,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.204,81, 6.361,40,

ATA ALTIN FİYATI 6.204,81, 6.361,40,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 519,65, 623,36,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 519,65, 623,36,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 858,68, 888,25,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 858,68, 888,25,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.275,00, 15.509,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.275,00, 15.509,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,76, 21,80,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,76, 21,80,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,09, 11,12,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,09, 11,12,

Her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu neredesin? Avukatın avukata yaptığına bak!
Gündem

Her şeye burnunu sokan İstanbul Barosu neredesin? Avukatın avukata yaptığına bak!

İstanbul Barosu’na üye avukat Sibel Soydemir, kanuna aykırı olarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle işvereni durumundaki avukata tazminat dava..
Türkiye'den topladığı iddia ediliyordu! Bill Gates'ten tarım arazisi çıkışı
Gündem

Türkiye'den topladığı iddia ediliyordu! Bill Gates'ten tarım arazisi çıkışı

Dünyanın birçok ülkesinden başka birileri aracılığıyla tarım arazisi satın alan Bill Gates hakkında çıkan iddialara ilişkin konuştu...
'Ne diyor bu ya?'
Siyaset

'Ne diyor bu ya?'

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müteahhidin, "Projeyi 36 aya bitireceğiz..
Yuh size! Buna da kılıf uydurdular... Uraz Kaygılaroğlu bakın neden oje sürmüş
Medya

Yuh size! Buna da kılıf uydurdular... Uraz Kaygılaroğlu bakın neden oje sürmüş

Erşan Kuneri dizisinin galasına ve Youtube platformunda yayın yapan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına tırnaklarına sürdüğü siyah oje il..
Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar' hamlesi! Rusya'yı Türkiye'ye kışkırtmak için her şeyi yapıyor
Avrupa

Ukrayna'dan yeni 'Bayraktar' hamlesi! Rusya'yı Türkiye'ye kışkırtmak için her şeyi yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio..
NATO üyeliği başvurusuna cevap geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya paçalarından sızdırtan hamle!
Avrupa

NATO üyeliği başvurusuna cevap geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya paçalarından sızdırtan hamle!

Moskova yönetimi, İskandinav ülkelerinin NATO ittifakı adımına karşı hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay