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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika dibe vurdu: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba!

2022-04-20 09:40:47
Altın fiyatları son dakika dibe vurdu: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba!

Altın fiyatları bugün de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Altın fiyatları uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yükselmesine bağlı olarak sert düştü. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmayı sürdürmesi, açıklanan yüksek enflasyon verileri altın piyasasını bir hayli tedirgin etmeye devam ediyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

#1
Foto - Canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarını altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar güncel altın fiyatlarının sorgulamasını yapıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Canlı altın fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarını altına yatırım yapan ya da yatırımını altından yana kullanacak vatandaşlar güncel altın fiyatlarının sorgulamasını yapıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Canlı altın fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.941,26, 1.941,83,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.941,26, 1.941,83,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 913,56, 916,65,

GRAM ALTIN FİYATI 913,56, 916,65,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 914,14, 914,33,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 914,14, 914,33,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.462,62, 1.494,93,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.462,62, 1.494,93,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.850,44, 5.961,30,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.850,44, 5.961,30,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.916,09, 2.989,86,

YARIM ALTIN FİYATI 2.916,09, 2.989,86,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.850,44, 5.961,30,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.850,44, 5.961,30,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.115,98, 6.268,38,

ATA ALTIN FİYATI 6.115,98, 6.268,38,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,64, 600,87,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,64, 600,87,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,34, 855,32,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,34, 855,32,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.754,00, 14.946,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.754,00, 14.946,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,75, 11,77,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,75, 11,77,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,07, 25,09,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,07, 25,09,

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