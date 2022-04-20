Altın fiyatları son dakika dibe vurdu: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba!

Altın fiyatları bugün de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Altın fiyatları uluslararası piyasalarda dolar endeksinin yükselmesine bağlı olarak sert düştü. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmayı sürdürmesi, açıklanan yüksek enflasyon verileri altın piyasasını bir hayli tedirgin etmeye devam ediyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?