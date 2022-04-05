Altın fiyatları son dakika bugün kaça lira? 5 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Canlı altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın baştan olmak üzere cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, ziynet altın, gremse ve bilezik fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler top bir şekilde dahi olsa da devam ediyor. Küresel piyasaların gözü kulağı müzakerelerden çıkacan olumlu bir açıklamada olurken, anlık fiyatları da yatırımcı tarafından araştırılıyor. 5 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar, güncel çeyrek altın, gram altın kaç TL? Anlık çeyrek altın fiyatı ve canlı gram altın fiyatı kaç para, bugün altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.