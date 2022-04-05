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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika bugün kaça lira? 5 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

2022-04-05 09:33:40
Altın fiyatları son dakika bugün kaça lira? 5 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte anlık altın fiyatlarında dalganlanma sürerken, altına yatırım yapan ya da yapacaklar güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Düğün ve nişan yapacaklar Ramazan ayının girmesiyle birlikte programını Ramazan sonrasına yapmaya başladı. Hal böyle olunca da altın fiyatları düştü mü? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları son durum ne? gibi sorular da internet üzerinden merak ediliyor. İşte 5 Nisan 2022 Salı güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın baştan olmak üzere cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, ziynet altın, gremse ve bilezik fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler top bir şekilde dahi olsa da devam ediyor. Küresel piyasaların gözü kulağı müzakerelerden çıkacan olumlu bir açıklamada olurken, anlık fiyatları da yatırımcı tarafından araştırılıyor. 5 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar, güncel çeyrek altın, gram altın kaç TL? Anlık çeyrek altın fiyatı ve canlı gram altın fiyatı kaç para, bugün altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın baştan olmak üzere cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, ziynet altın, gremse ve bilezik fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler top bir şekilde dahi olsa da devam ediyor. Küresel piyasaların gözü kulağı müzakerelerden çıkacan olumlu bir açıklamada olurken, anlık fiyatları da yatırımcı tarafından araştırılıyor. 5 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar, güncel çeyrek altın, gram altın kaç TL? Anlık çeyrek altın fiyatı ve canlı gram altın fiyatı kaç para, bugün altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.930,78 TL, 1.931,19 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.930,78 TL, 1.931,19 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 911,30 TL, 915,45 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 911,30 TL, 915,45 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,67 TL, 912,85 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 912,67 TL, 912,85 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,27 TL, 1.492,51 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.460,27 TL, 1.492,51 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.841,07 TL, 5.951,79 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.841,07 TL, 5.951,79 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.911,41 TL, 2.985,02 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.911,41 TL, 2.985,02 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.841,07 TL, 5.951,79 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.841,07 TL, 5.951,79 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.008,03 TL, 6.157,77 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.008,03 TL, 6.157,77 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,33 TL, 600,04 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,33 TL, 600,04 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 827,28 TL, 854,18 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 827,28 TL, 854,18 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.718,00 TL, 14.926,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.718,00 TL, 14.926,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,64 TL, 11,65 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,64 TL, 11,65 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,56 TL, 24,57 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,56 TL, 24,57 TL,

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