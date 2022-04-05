2022-04-05 09:33:40 Altın fiyatları son dakika bugün kaça lira? 5 Nisan 2022 gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte anlık altın fiyatlarında dalganlanma sürerken, altına yatırım yapan ya da yapacaklar güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Düğün ve nişan yapacaklar Ramazan ayının girmesiyle birlikte programını Ramazan sonrasına yapmaya başladı. Hal böyle olunca da altın fiyatları düştü mü? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları son durum ne? gibi sorular da internet üzerinden merak ediliyor. İşte 5 Nisan 2022 Salı güncel altın fiyatları.