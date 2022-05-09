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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! 9 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

2022-05-09 09:32:09
Altın fiyatları son dakika! 9 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. FED’in faiz artırımı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 9 Mayıs 2022 Pazartesi Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Sıkça sorgulanan konular arasında

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Sıkça sorgulanan konular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın kaç TL?“ sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.871,68, 1.872,07,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.871,68, 1.872,07,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 910,43, 917,53,

GRAM ALTIN FİYATI 910,43, 917,53,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 900,70, 900,87,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 900,70, 900,87,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.441,11, 1.472,93,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.441,11, 1.472,93,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.764,45, 5.873,70,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.764,45, 5.873,70,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.873,22, 2.945,86,

YARIM ALTIN FİYATI 2.873,22, 2.945,86,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.764,45 5.873,70,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.764,45 5.873,70,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.080,54, 6.235,13,

ATA ALTIN FİYATI 6.080,54, 6.235,13,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,84, 601,39,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 499,84, 601,39,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 826,49, 856,15,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 826,49, 856,15,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.703,00, 14.960,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.703,00, 14.960,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,66, 10,68,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,66, 10,68,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29, 22,31,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29, 22,31,

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