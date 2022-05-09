Altın fiyatları son dakika! 9 Mayıs 2022 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. FED’in faiz artırımı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 9 Mayıs 2022 Pazartesi Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...