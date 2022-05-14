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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! 14 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

2022-05-14 09:49:31
Altın fiyatları son dakika! 14 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın ne kadar? Fed’in 50 baz puan faiz artırımına gitmesinin ardından altının hareketliliği sürüyor. Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri sonrası dolar, altın ve euro belirsizliği sürerken, yatırımcılar ise büyük heyecanla altını gidişatını takip ediyor. Peki, 14 Mayıs 2022 Cumartesi gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

#1
Foto - ABD’den nisan ayında da beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, Fed’in faizi artırmayı sürdürmeye devam edeceğine işaret. Faiz kararı sonrası kuvvetlenen dolar karşısında altın ons fiyatı 4 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi görerek 1.798 dolara kadar geriledi. Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında 14 Mayıs 2022 “Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

ABD’den nisan ayında da beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, Fed’in faizi artırmayı sürdürmeye devam edeceğine işaret. Faiz kararı sonrası kuvvetlenen dolar karşısında altın ons fiyatı 4 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi görerek 1.798 dolara kadar geriledi. Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında 14 Mayıs 2022 “Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.811,20, 1.812,39,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.811,20, 1.812,39,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 916,22, 922,16,

GRAM ALTIN FİYATI 916,22, 922,16,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 901,24, 901,82,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 901,24, 901,82,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.441,99, 1.474,48,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.441,99, 1.474,48,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.767,96, 5.879,87,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.767,96, 5.879,87,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.874,97, 2.948,95,

YARIM ALTIN FİYATI 2.874,97, 2.948,95,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.767,96, 5.879,87,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.767,96, 5.879,87,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.074,57, 6.231,12,

ATA ALTIN FİYATI 6.074,57, 6.231,12,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 503,08, 604,40,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 503,08, 604,40,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,76, 860,55,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,76, 860,55,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.797,00, 15.035,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.797,00, 15.035,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49, 10,52,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,49, 10,52,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,09, 21,14,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,09, 21,14,

#15
Foto - İslam Memiş dün gram altındaki yükselişin ardından Twitter hesabından,

İslam Memiş dün gram altındaki yükselişin ardından Twitter hesabından, "Gram altın 933 lira. Neden döviz ve emtialar da Nisan'da final yaptığımızı anladınız sanırım. Ancak gram daha yükselmedi. Temmuz 1.200 Yıl içinde 1.450 Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak" dedi.

#16
Foto - İslam Memiş Nisan ayında yaptığı tahminlerde de

İslam Memiş Nisan ayında yaptığı tahminlerde de "Dolar/TL kurunda Mayıs'ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı"ifadelerini kullanmıştı.

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