Altın fiyatları son dakika! 14 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın ne kadar? Fed’in 50 baz puan faiz artırımına gitmesinin ardından altının hareketliliği sürüyor. Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri sonrası dolar, altın ve euro belirsizliği sürerken, yatırımcılar ise büyük heyecanla altını gidişatını takip ediyor. Peki, 14 Mayıs 2022 Cumartesi gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları