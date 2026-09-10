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Ekonomi
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Altın fiyatları kritik virajda!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları kritik virajda!

Orta Doğu'da tırmanan savaş ve zayıflayan dolar güvenli liman altına güç verdi. Bugün saat 15:30'da açıklanacak kritik verilerin öncesinde ons altın 4 bin 410 dolara çıkarken, gram altın 6 bin 880 liraya dayandı.

#1
Foto - Altın fiyatları kritik virajda!

Perşembe gününde altın fiyatları, ABD dolarının küresel çapta yumuşaması ve yatırımcıların Fed'in faiz patikasına yön verecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle hafif yükseliş kaydetti.

#2
Foto - Altın fiyatları kritik virajda!

Piyasalarda tüm dikkatler bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilirken, açıklanacak verilerin Fed'in para politikası rotasına dair belirleyici sinyaller sunması bekleniyor.

#3
Foto - Altın fiyatları kritik virajda!

Jeopolitik cephede ise Orta Doğu'daki gerilim en tehlikeli aşamasına ulaştı. ABD'nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından Tahran yönetimi, çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığını duyurdu; bu gelişme altı aydır süren savaşta tarafların ticari deniz taşımacılığına yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Altın fiyatları kritik virajda!

Zayıflayan doların desteği ve tırmanan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla birlikte ons altın küresel piyasalarda 4 bin 410 dolar seviyelerinde dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 880 TL civarında işlem görüyor.

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Foto - Altın fiyatları kritik virajda!

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