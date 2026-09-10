Trump milyonlarca kişiye 5 bin dolar verecek! İşte sebebi
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu sağlaması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar ödeme sözü verdi. “Trump temettüsü” olarak adlandırdığı ödemenin ABD içinde harcanmasını isteyen Trump, planın nasıl finanse edileceğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde dikkat çeken bir ekonomik vaatte bulundu. Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da kontrolü sağlaması şartını ortaya koyan Trump, her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolar (240 bin TL) ödeme yapacağını söyledi.