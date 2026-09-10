Trump milyonlarca kişiye 5 bin dolar verecek! İşte sebebi

MALİYETİ 1 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR Dış basında vaadin maliyeti de gündeme geldi. Associated Press'in hesabına göre ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin yaşıyor. Vatandaş olmayan yetişkinler hesaptan çıkarılsa dahi 5 bin dolarlık çeklerin toplam maliyetinin 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle Trump'ın vaadinin nasıl finanse edileceği en önemli soru işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor.