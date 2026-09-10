Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, İran’la savaşın 3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, İran’la savaşın 3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.
Trump, Vaşington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini işaret etti.
İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere içinde olmadıklarını kaydeden Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi.
ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tam kontrol sahibi olduğunu savunarak, buradan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.
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