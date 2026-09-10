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Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, İran’la savaşın 3 Kasım’daki Kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini öne sürdü.

#1
Foto - Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump, Vaşington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump, ABD'deki benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini işaret etti.

#3
Foto - Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere içinde olmadıklarını kaydeden Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek çünkü artık daha fazla dayanamazlar." değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia eden Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi.

#5
Foto - Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD donanmasının tam kontrol sahibi olduğunu savunarak, buradan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti.

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