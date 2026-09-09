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Otomotiv
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Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

Ağustos ayında otomotiv pazarında yaşanan ,28'lik daralmanın ardından markalar harekete geçti.

#1
Foto - Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

Yılın kalan dördüncü çeyreğinde piyasayı şahlandırmak ve vatandaşın araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla devasa kampanya paketleri sırasıyla devreye alındı. Markaların peş peşe açıkladığı cazip imkanlar bayilerde büyük bir hareketlilik başlattı.

#2
Foto - Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

Üretimi ve ticareti desteklemek adına devreye giren dev finansman paketleriyle; vergi levhalı esnafa ve üreten çiftçilere 1,5 milyon TL’ye varan aizli kredi imkanı sağlandı.

#3
Foto - Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

Bireysel araç alıcıları için ise liste fiyatlarında 300 bin TL ile 400 bin TL’ye varan büyük fiyat indirimleri ve cazip takas destekleri uygulamaya konuldu.

#4
Foto - Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

Yılın son döneminde sunulan bu dev imkanlarla birlikte araç alacak vatandaşlar için yılın en kazançlı dönemi başladı.

#5
Foto - Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!

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