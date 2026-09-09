Otomotiv devlerinden daralmaya karşı dev hamle! Bayilerde dev indirim seferberliği başladı!
Ağustos ayında otomotiv pazarında yaşanan ,28'lik daralmanın ardından markalar harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağustos ayında otomotiv pazarında yaşanan ,28'lik daralmanın ardından markalar harekete geçti.
Yılın kalan dördüncü çeyreğinde piyasayı şahlandırmak ve vatandaşın araç sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla devasa kampanya paketleri sırasıyla devreye alındı. Markaların peş peşe açıkladığı cazip imkanlar bayilerde büyük bir hareketlilik başlattı.
Üretimi ve ticareti desteklemek adına devreye giren dev finansman paketleriyle; vergi levhalı esnafa ve üreten çiftçilere 1,5 milyon TL’ye varan aizli kredi imkanı sağlandı.
Bireysel araç alıcıları için ise liste fiyatlarında 300 bin TL ile 400 bin TL’ye varan büyük fiyat indirimleri ve cazip takas destekleri uygulamaya konuldu.
Yılın son döneminde sunulan bu dev imkanlarla birlikte araç alacak vatandaşlar için yılın en kazançlı dönemi başladı.
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