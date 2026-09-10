Brent petrol rekor seviyeyi aştı!
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalırken İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırıların Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını daha da aksatabileceği endişesi piyasalarda etkisini sürdürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalırken İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırıların Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını daha da aksatabileceği endişesi piyasalarda etkisini sürdürüyor.
Petrol fiyatları, Brent petrolün varil başına 100 dolar seviyesini aşmasının ardından perşembe günü güçlü seyrini korudu. İran ile ABD’nin altı ay önce başlayan çatışmadan bu yana en büyük saldırılarını gerçekleştirmesi, yatırımcıları arzda daha ciddi kesintiler yaşanabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya yöneltti.
Brent petrol vadeli işlemleri, GMT ile 01.07 itibarıyla yüzde 0,1 yükselerek varil başına 101,34 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 96,55 dolar oldu.
İran, ABD’nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından çarşamba günü Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi vurduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da düzenlenecek yeni saldırılara karşılık olarak misillemeyi tırmandıracağını bildirdi.
ANZ analisti Daniel Hynes, müşterilerine gönderdiği değerlendirme notunda, “Karşılıklı saldırılar, Basra Körfezi’nden petrol akışının öngörülebilir gelecekte kesintiye uğramaya devam edeceğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.
Savaştan önce küresel petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol miktarı, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalmayı sürdürüyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu kaynaklı arz kaybı nedeniyle küresel stokların azalmasını gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini çarşamba günü yükseltti. Hynes, “Çatışmanın genişlemesi, petrol piyasasının uyum sağlamakta zorlanmasına yol açan mevcut arz kesintilerinin daha da derinleşmesi riskini beraberinde getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
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