2022-05-03 08:27:36 Altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…
Altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ederken vatandaşlar da çeyrek, gram altın fiyatlarını araştırıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle serbest piyasada anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı derinleşerek devam ediyor olması ve Fed’in faiz artırımı öncesi altın ons fiyatlarına baskı yapılması altın fiyatlarını bir hayli gerginleştiriyor. Canlı altın fiyatları bu hafta da yatırımcının takibinde. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…