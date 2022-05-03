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Ekonomi
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Altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…

2022-05-03 08:27:36
Altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…

Altın fiyatları anlık olarak değişim göstermeye devam ederken vatandaşlar da çeyrek, gram altın fiyatlarını araştırıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle serbest piyasada anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı derinleşerek devam ediyor olması ve Fed’in faiz artırımı öncesi altın ons fiyatlarına baskı yapılması altın fiyatlarını bir hayli gerginleştiriyor. Canlı altın fiyatları bu hafta da yatırımcının takibinde. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…

#1
Foto - 3 Mayıs 2022 Salı, bayramın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 3 Mayıs 2022 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu her zaman olduğu gibi bayramın 2. gününde de yatırımcı tarafından internet üzerinden en çok arananlar listesinde yerini almakta. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Mayıs 2022 canlı alış - satış fiyatları:

3 Mayıs 2022 Salı, bayramın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 3 Mayıs 2022 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu her zaman olduğu gibi bayramın 2. gününde de yatırımcı tarafından internet üzerinden en çok arananlar listesinde yerini almakta. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Mayıs 2022 canlı alış - satış fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.862,76, 1.863,28,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.862,76, 1.863,28,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 895,56, 904,89,

GRAM ALTIN FİYATI 895,56, 904,89,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 889,26, 889,42,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 889,26, 889,42,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.422,81, 1.454,20,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.422,81, 1.454,20,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.691,26, 5.799,00,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.691,26, 5.799,00,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.836,74, 2.908,39,

YARIM ALTIN FİYATI 2.836,74, 2.908,39,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.691,26, 5.799,00,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.691,26, 5.799,00,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.052,71, 6.205,63,

ATA ALTIN FİYATI 6.052,71, 6.205,63,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 491,51, 593,18,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 491,51, 593,18,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 812,96, 844,15,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 812,96, 844,15,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.463,00, 14.755,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.463,00, 14.755,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,78, 10,79,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,78, 10,79,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,62, 22,65,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,62, 22,65,

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