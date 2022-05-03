Altın fiyatları... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 3 Mayıs 2022 altın fiyatları…

3 Mayıs 2022 Salı, bayramın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 3 Mayıs 2022 Salı altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu her zaman olduğu gibi bayramın 2. gününde de yatırımcı tarafından internet üzerinden en çok arananlar listesinde yerini almakta. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Mayıs 2022 canlı alış - satış fiyatları: