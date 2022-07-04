  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı! 4 Temmuz 2022 anlık altın fiyatları:

2022-07-04 08:55:41
Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı! 4 Temmuz 2022 anlık altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları bayram öncesi ne kadar olduğu yatırımcı tarafından araştırılıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, brent petroldeki artış ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle altın fiyatları devamalı güncelleniyor. Canlı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları kaç TL’den işlem gördüğü yine merak ediliyor. BDDK’nın kredi kararından sonra altın fiyatları adeta çakıldı. 1022 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını yarım altın fiyatı son durum ne? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları:

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son bir kaç hafta düşüşte seyrediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları çıldırmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınmadan önceki seviyeye kadar çıkan gram altın fiyatı BDDK’nın şirketlere yönelik kredi karından sonra anlık gram altın fiyatı bir hayli düştü. Dolar kuruna paralel olarak çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları da adeta eridi. Kurban Bayramı tatilinin öncesinde son haftaya giren piyasalarda anlık altın fiyatlarının ne kadar kaç TL? olduğu da sorgulanıyor. İşte 4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı.

Canlı altın fiyatları son bir kaç hafta düşüşte seyrediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası altın fiyatları çıldırmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alınmadan önceki seviyeye kadar çıkan gram altın fiyatı BDDK’nın şirketlere yönelik kredi karından sonra anlık gram altın fiyatı bir hayli düştü. Dolar kuruna paralel olarak çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları da adeta eridi. Kurban Bayramı tatilinin öncesinde son haftaya giren piyasalarda anlık altın fiyatlarının ne kadar kaç TL? olduğu da sorgulanıyor. İşte 4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları:: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,71 TL, 1.810,20 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,71 TL, 1.810,20 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 980,81 TL, 990,31 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 980,81 TL, 990,31 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,60 TL, 976,80 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 976,60 TL, 976,80 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.563,64 TL, 1.598,17 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.563,64 TL, 1.598,17 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.250,25 TL, 6.368,74 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.250,25 TL, 6.368,74 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.115,36 TL, 3.194,14 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.115,36 TL, 3.194,14 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.250,25 TL, 6.368,74 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.250,25 TL, 6.368,74 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.487,94 TL, 6.648,30 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.487,94 TL, 6.648,30 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,21 TL, 648,62 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,21 TL, 648,62 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 890,46 TL, 925,18 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 890,46 TL, 925,18 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.835,00 TL, 16.137,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.835,00 TL, 16.137,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,73 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,73 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,85 TL, 19,87 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,85 TL, 19,87 TL,

Konya'da korkunç kaza: 5 ölü, 4 yaralı
Gündem

Konya'da korkunç kaza: 5 ölü, 4 yaralı

Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Rusya'dan getirildi! Türkiye'de üretilecek... Tam 12 yıllık
Dünya

Rusya'dan getirildi! Türkiye'de üretilecek... Tam 12 yıllık

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Rusya'dan Mersin balığı yumurtası geti..
Dodurga'da 24 oy alan DEVA Partisi adayı yenilince çirkinleşti
Gündem

Dodurga'da 24 oy alan DEVA Partisi adayı yenilince çirkinleşti

DEVA Partisinin adayı ise CHP ve İYİ Parti'nin desteğine rağmen 24 oy alınca çirkinleşti.
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Alman devi Bayern Münih ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Canlı yayında FETÖ elebaşı Gülen iddiası
Gündem

Canlı yayında FETÖ elebaşı Gülen iddiası

A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu...
Yangını çıkardığını itiraf etti: Keyfime yaktım
Gündem

Yangını çıkardığını itiraf etti: Keyfime yaktım

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangını çıkardığı tespit ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23