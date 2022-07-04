Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı! 4 Temmuz 2022 anlık altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları bayram öncesi ne kadar olduğu yatırımcı tarafından araştırılıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, brent petroldeki artış ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle altın fiyatları devamalı güncelleniyor. Canlı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları kaç TL’den işlem gördüğü yine merak ediliyor. BDDK’nın kredi kararından sonra altın fiyatları adeta çakıldı. 1022 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını yarım altın fiyatı son durum ne? İşte 4 Temmuz 2022 Pazartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları: