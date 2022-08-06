Altın fiyatları: Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı anlık kaç para? 6 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselişini sürdürerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Anlık altın fiyatları, özellikle de Fed’in faiz artırımına devam etmesi ve ABD’de yükselmeyi sürdüren enflasyon rakamları sonrası bir hayli dalgalı seyir izlemekte. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD ile Çin arasındaki gerilim de bir hayli korkuturken, küresel gelişmeler neticesinde güncel altın fiyatları da anlık olarak takip edilmekte. Serbest piyasada canlı altın fiyatları hafta başından itibaren yönünü yukarıya çevirirken, başta gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını olmak üzere altın alış satış fiyatları yeni zirvede tamamladı. Peki güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık kaç TL? Altın düştü mü, çıktı mı? Canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ziynet altın ile bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Ağustos 2022 canlı, anlık, güncel altın alış satış fiyatları: