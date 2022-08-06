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Altın fiyatları: Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı anlık kaç para? 6 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatları: Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı anlık kaç para? 6 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları!

2022-08-06 10:04:40
Altın fiyatları: Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı anlık kaç para? 6 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselişini sürdürerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Anlık altın fiyatları, özellikle de Fed’in faiz artırımına devam etmesi ve ABD’de yükselmeyi sürdüren enflasyon rakamları sonrası bir hayli dalgalı seyir izlemekte. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD ile Çin arasındaki gerilim de bir hayli korkuturken, küresel gelişmeler neticesinde güncel altın fiyatları da anlık olarak takip edilmekte. Serbest piyasada canlı altın fiyatları hafta başından itibaren yönünü yukarıya çevirirken, başta gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını olmak üzere altın alış satış fiyatları yeni zirvede tamamladı. Peki güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık kaç TL? Altın düştü mü, çıktı mı? Canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın ziynet altın ile bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Ağustos 2022 canlı, anlık, güncel altın alış satış fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.775,10 TL, 1.775,90 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.775,10 TL, 1.775,90 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.028,26 TL, 1.033,35 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.028,26 TL, 1.033,35 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.022,05 TL, 1.022,97 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.022,05 TL, 1.022,97 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.635,27 TL, 1.672,56 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.635,27 TL, 1.672,56 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.541,09 TL, 6.669,78 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.541,09 TL, 6.669,78 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.260,32 TL, 3.345,12 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.260,32 TL, 3.345,12 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.541,09 TL, 6.669,78 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.541,09 TL, 6.669,78 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.827,12 TL, 6.997,01 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.827,12 TL, 6.997,01 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,83 TL, 676,68 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,83 TL, 676,68 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 933,72 TL, 966,18 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 933,72 TL, 966,18 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.606,00 TL, 16.842,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.606,00 TL, 16.842,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,44 TL, 11,47 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,44 TL, 11,47 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,88 TL, 19,92 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,88 TL, 19,92 TL,

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