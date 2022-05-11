Altın fiyatları: Canlı altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı 11 Mayıs 2022

Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı. 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasada dolar 15,34 seviyelereni kadar çıkması altın yatırımcısını da altın fiyatlarını sorgulamayasına neden oldu. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilhassa da canlı altın fiyatları bu haftanın en çok arananlar listesinde üst sıralarda yerini almakta. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Cumhuriyet altını e kadar oldu? Yarım altın, ata altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...