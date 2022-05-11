2022-05-11 08:38:47 Altın fiyatları: Canlı altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı 11 Mayıs 2022
Canlı altın fiyatları son dakika: Dolar TL kuru yeni haftaya bir hayli hareketli girdi. Fed’in faiz artırımı kararından sonra bir hayli gergin olan dolar kuru açıklanan yeni ekonomik paket sonrası daha da gerildi. Pazartesi günü yukarı yönlü olarak hareket eden serbest piyasada dolar TL kuru 15,30 lirayı geçti. Dolar kurunun artışa geçmesi altın yatırımcısını da bir hayli merak içine soktu. 11 Mayıs Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum: