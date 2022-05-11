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Ekonomi
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Altın fiyatları: Canlı altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı 11 Mayıs 2022

2022-05-11 08:38:47
Altın fiyatları: Canlı altın fiyatı ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı 11 Mayıs 2022

Canlı altın fiyatları son dakika: Dolar TL kuru yeni haftaya bir hayli hareketli girdi. Fed’in faiz artırımı kararından sonra bir hayli gergin olan dolar kuru açıklanan yeni ekonomik paket sonrası daha da gerildi. Pazartesi günü yukarı yönlü olarak hareket eden serbest piyasada dolar TL kuru 15,30 lirayı geçti. Dolar kurunun artışa geçmesi altın yatırımcısını da bir hayli merak içine soktu. 11 Mayıs Çarşamba 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum:

#1
Foto - Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı. 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasada dolar 15,34 seviyelereni kadar çıkması altın yatırımcısını da altın fiyatlarını sorgulamayasına neden oldu. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilhassa da canlı altın fiyatları bu haftanın en çok arananlar listesinde üst sıralarda yerini almakta. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Cumhuriyet altını e kadar oldu? Yarım altın, ata altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum' merak ediliyor. Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı. 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasada dolar 15,34 seviyelereni kadar çıkması altın yatırımcısını da altın fiyatlarını sorgulamayasına neden oldu. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilhassa da canlı altın fiyatları bu haftanın en çok arananlar listesinde üst sıralarda yerini almakta. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Cumhuriyet altını e kadar oldu? Yarım altın, ata altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 canlı altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,28, 1.838,89,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,28, 1.838,89,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 922,18, 932,19,

GRAM ALTIN FİYATI 922,18, 932,19,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,58, 906,76,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,58, 906,76,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.450,53, 1.482,54,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.450,53, 1.482,54,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.801,45, 5.911,35,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.801,45, 5.911,35,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.891,66, 2.964,74,

YARIM ALTIN FİYATI 2.891,66, 2.964,74,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.801,45, 5.911,35,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.801,45, 5.911,35,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.128,89, 6.284,72,

ATA ALTIN FİYATI 6.128,89, 6.284,72,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,42, 610,92,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 506,42, 610,92,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 837,18, 870,08,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 837,18, 870,08,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.893,00, 15.198,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.893,00, 15.198,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,59, 10,60,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,59, 10,60,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,45, 21,48,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,45, 21,48,

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