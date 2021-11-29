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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

2021-11-29 08:47:12
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri: Haftanın son günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Hafta ilk iş günü olan 29 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün ons altının etkisiyle yükseliş seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 29 Kasım 2021 tarihli altın fiyatları..

#1
Foto - 29 Kasım altın fiyatları son haftalardaki yükselişiyle birlikte bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki paralarını altına yatırmak isteyenler anlık altın fiyatlarını takip ederek, altın fiyatları düştü mü, çıktı mı, altın düşecek mi, yükselecek mi? gibi soruların cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

29 Kasım altın fiyatları son haftalardaki yükselişiyle birlikte bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki paralarını altına yatırmak isteyenler anlık altın fiyatlarını takip ederek, altın fiyatları düştü mü, çıktı mı, altın düşecek mi, yükselecek mi? gibi soruların cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.794,21 TL, 1.794,57 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.794,21 TL, 1.794,57 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 703,80 TL, 721,39 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 703,80 TL, 721,39 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 715,83 TL, 715,96 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 715,83 TL, 715,96 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.145,76 TL, 1.171,05 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.145,76 TL, 1.171,05 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.581,29 TL, 4.668,07 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.581,29 TL, 4.668,07 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.283,49 TL, 2.341,20 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.283,49 TL, 2.341,20 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.581,29 TL, 4.668,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.581,29 TL, 4.668,07 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.661,94 TL, 4.778,56 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.661,94 TL, 4.778,56 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 389,88 TL, 463,35 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 389,88 TL, 463,35 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 638,16 TL, 662,84 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 638,16 TL, 662,84 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.282,00 TL, 11.676,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.282,00 TL, 11.676,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,32 TL, 9,33 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,32 TL, 9,33 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,32 TL, 9,33 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,32 TL, 9,33 TL

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