Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları

29 Kasım altın fiyatları son haftalardaki yükselişiyle birlikte bugün son dakika olarak yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Altına yatırım yapan ya da yastık altındaki paralarını altına yatırmak isteyenler anlık altın fiyatlarını takip ederek, altın fiyatları düştü mü, çıktı mı, altın düşecek mi, yükselecek mi? gibi soruların cevabını araştırmayı sürdürüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları