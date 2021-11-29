2021-11-29 08:47:12 Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları
Anlık altın fiyatları son dakika haberleri: Haftanın son günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın son durum bir hayli araştırılıyor. Hafta ilk iş günü olan 29 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları bugün ons altının etkisiyle yükseliş seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 29 Kasım 2021 tarihli altın fiyatları..