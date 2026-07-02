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Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

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AA Giriş Tarihi:

Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 73 bin 74'e yükseldi.

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Foto - Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

#2
Foto - Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2'si enkazdan çıkarılan olmak üzere 4 kişinin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği kaydedildi.

#3
Foto - Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1059 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 429 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 788 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 74'e, yaralı sayısının 173 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

#5
Foto - Acı haber servis edildi! Şehit sayısı yükseldi

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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