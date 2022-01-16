Altın fiyatları anlık: Çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün kaç liradan satılıyor? 16 Ocak 2022 güncel altın fiyatı!

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatı açıklanan enflasyon rakamları sonrası az da olsa yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, canlı altın fiyatları için gözler hem TC Merkez Bankası’nda hem de FE’de. Merkez Bankası Perşembe günü Ocak ayı faiz kararını açıklayacak dolar ve altın piyasanının gözü bu kararda, Fed faiz kararı da 25-26 Ocak’ta iki kritik karar dolar ve altın fiyatlarını etkilemesi açısından önemli. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. İşte 16 Ocak 2022 Pazar canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları.