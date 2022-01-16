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Ekonomi
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Altın fiyatları anlık: Çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün kaç liradan satılıyor? 16 Ocak 2022 güncel altın fiyatı!

2022-01-16 09:08:36
Altın fiyatları anlık: Çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün kaç liradan satılıyor? 16 Ocak 2022 güncel altın fiyatı!

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatı açıklanan enflasyon rakamları sonrası az da olsa yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, canlı altın fiyatları için gözler hem TC Merkez Bankası’nda hem de FE’de. Merkez Bankası Perşembe günü Ocak ayı faiz kararını açıklayacak dolar ve altın piyasanının gözü bu kararda, Fed faiz kararı da 25-26 Ocak’ta iki kritik karar dolar ve altın fiyatlarını etkilemesi açısından önemli. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. İşte 16 Ocak 2022 Pazar canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatı açıklanan enflasyon rakamları sonrası az da olsa yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, canlı altın fiyatları için gözler hem TC Merkez Bankası’nda hem de FE’de. Merkez Bankası Perşembe günü Ocak ayı faiz kararını açıklayacak dolar ve altın piyasanının gözü bu kararda, Fed faiz kararı da 25-26 Ocak’ta iki kritik karar dolar ve altın fiyatlarını etkilemesi açısından önemli. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. İşte 16 Ocak 2022 Pazar canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları.

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatı açıklanan enflasyon rakamları sonrası az da olsa yukarı yönlü hareket etmeye başlarken, canlı altın fiyatları için gözler hem TC Merkez Bankası’nda hem de FE’de. Merkez Bankası Perşembe günü Ocak ayı faiz kararını açıklayacak dolar ve altın piyasanının gözü bu kararda, Fed faiz kararı da 25-26 Ocak’ta iki kritik karar dolar ve altın fiyatlarını etkilemesi açısından önemli. Yeni yıla girilmesiyle birlikte anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ve güncel yarım altın, bilezik fiyatları ne kadar, canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Gram altın yükseldi mi, düştü mü? sorularını altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. İşte 16 Ocak 2022 Pazar canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.817,60 TL, 1.818,27 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.817,60 TL, 1.818,27 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 790,17 TL, 793,51 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 790,17 TL, 793,51 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,53 TL, 789,66 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,53 TL, 789,66 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.263,25 TL, 1.291,10 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.263,25 TL, 1.291,10 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.052,99 TL, 5.148,59 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.052,99 TL, 5.148,59 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.518,60 TL, 2.582,19 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.518,60 TL, 2.582,19 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.052,99 TL, 5.148,59 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.052,99 TL, 5.148,59 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.224,78 TL, 5.355,26 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.224,78 TL, 5.355,26 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,50 TL, 520,78 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 432,50 TL, 520,78 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 718,06 TL, 738,33 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 718,06 TL, 738,33 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.801,00 TL, 12.984,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.801,00 TL, 12.984,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,94 TL, 22,99 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,94 TL, 22,99 TL,

#15
Foto - Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendirdi. İsabetli tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için en alt ve en üst seviye beklentilerin anlatırken gram altın yatırımcısına çok önemli uyarılarda bulundu. Gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 2022 için önemli açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendirdi. İsabetli tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için en alt ve en üst seviye beklentilerin anlatırken gram altın yatırımcısına çok önemli uyarılarda bulundu. Gram altın, ons altın ve döviz kurundaki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 2022 için önemli açıklamalarda bulundu. "Yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum. Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Memiş, 25 Ocak tarihine dikkat çekti. Dünya WEB TV muhabiri Berfin Çipa'ya konuşan Memiş'in merakla beklenen açıklamaları haberimizin devamında.

#16
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"Altının gram fiyatını takip etmek için dolar-TL kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Gram altında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunun nedenini de kısa vadede dolar kuruna bağlıyorum, orta ve uzun vade içinse altın ons fiyatına bağlıyorum. Hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında bir dalgalanma öngörüyorum. Dolayısıyla da düşüşler yatırımcıya alım fırsatı vermeye devam ediyor. Uzun vadedeki öngörüm 1450 lira seviyesi. Ancak özellikle şunu ifade etmek isterim ki ons altında ben jeopolitik riskler ve enflasyonlar alakalı yine 1960 - 2000 dolar seviyesine kadar yıl içinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu beklentimi devam ettiriyorum. "

#17
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"Ons altında Ukrayna- Rusya krizinden bahsedebiliriz, enflasyonun tekrar yükseliyor olması, bu yatırımcıların tekrar güvenilir liman olarak altını tercih ediyor olması gibi etkenler, altını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında. Ons altın 1790-1830 seviyelerinde dar bantta dalgalanıyor. 25 Ocak’a kadarda bu bant aralığında kalacağını belirtmek isterim. Kripto para, emtia piyasası yani bütün yatırımcılar FED’e odaklanmış durumda. 2022’nin ilk pozisyonu FED toplantısı ile alınacak. Burada yatırımcıya yüzde 50 dolar yüzde 50 altın sepeti oluşturmasını tavsiye ediyorum.

#18
Foto - Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Yarı yarıya sepet yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum.""Özellikle gram altın yatırımcısının şunu da yakından takip etmesi gerekiyor. 2022 yılında mutlaka uzun vadeli pozisyonlarını koruması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Eğer uzun vadeli pozisyon korunmazsa ve özellikle kısa vadeli al sat yapan bir gram altın yatırımcısı olursa yine geçen yıl gördüğümüz bu sert hareketlenmeden dolayı enkazlar görmeye devam ederiz. O yüzden gram altın yatırımcısı için 800 liranın altında, 700-800 lira bandında uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. Yani 2022 yılında öngörümün pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim."

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