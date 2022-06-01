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Ekonomi
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Altın fiyatları 1 Haziran 2022! Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? Anlık altın fiyatları:

2022-06-01 09:08:45
Altın fiyatları 1 Haziran 2022! Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? Anlık altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcının yoğun ilgisini çekmekte. korona salgınının dünya genelinde eskisi kadar etkili olmaması nedeniyle piyasalarda bir rahatlama tam yaşanacakken, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya ile ABD ve AB’nin retleşmesi küresel piyasaları da bir hayli tedirgin etmekte. Fed’in faiz artırımına devam etmesi de piyasaların ateşinin çıkmasını daha da yükseltmekte. Altın yatırımcısı haziran ayının girmesiyle birlikte altın fiyatları ne kadar olacak? Altın düşer mi çıkar mı? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularını sormakta. Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba altın bugün kaç TL? İşte güncel çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet, ata, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları son iki haftadır yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri aynen akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi gıda tedariğinde de sıkıntıların patlak göstereceği endişesi piyasaları germekte. Fed’in faiz artırımı ile baskılanmaya çalışılan altın ons fiyatı yeniden kafasını yukarıya çevirdi. Geçen hafta başınndan itibaren yükselişe geçen altın fiyatları bugün biraz daha sakin başladı. Altına yatırım yapanlar altın ne kadar olur? Altın 1450 TL olur mu? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın, yarım altın ne kadar? İşte 1 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum bilgileri:

Altın fiyatları son iki haftadır yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri aynen akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi gıda tedariğinde de sıkıntıların patlak göstereceği endişesi piyasaları germekte. Fed’in faiz artırımı ile baskılanmaya çalışılan altın ons fiyatı yeniden kafasını yukarıya çevirdi. Geçen hafta başınndan itibaren yükselişe geçen altın fiyatları bugün biraz daha sakin başladı. Altına yatırım yapanlar altın ne kadar olur? Altın 1450 TL olur mu? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın, yarım altın ne kadar? İşte 1 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum bilgileri:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.836,64, 1.837,16,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.836,64, 1.837,16,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 966,89, 972,98,

GRAM ALTIN FİYATI 966,89, 972,98,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 965,22, 965,39,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 965,22, 965,39,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.544,32, 1.578,31,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.544,32, 1.578,31,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.177,39, 6.294,32,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.177,39, 6.294,32,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.079,04, 3.156,81,

YARIM ALTIN FİYATI 3.079,04, 3.156,81,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.177,39, 6.294,32,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.177,39, 6.294,32,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.440,22, 6.602,60,

ATA ALTIN FİYATI 6.440,22, 6.602,60,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 531,53, 637,51,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 531,53, 637,51,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 877,98, 908,95,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 877,98, 908,95,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.617,00, 15.863,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.617,00, 15.863,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,31, 11,32,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,31, 11,32,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,54, 21,56,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,54, 21,56,

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