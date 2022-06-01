Altın fiyatları 1 Haziran 2022! Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? Anlık altın fiyatları:

Altın fiyatları son iki haftadır yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri aynen akaryakıt fiyatlarında olduğu gibi gıda tedariğinde de sıkıntıların patlak göstereceği endişesi piyasaları germekte. Fed’in faiz artırımı ile baskılanmaya çalışılan altın ons fiyatı yeniden kafasını yukarıya çevirdi. Geçen hafta başınndan itibaren yükselişe geçen altın fiyatları bugün biraz daha sakin başladı. Altına yatırım yapanlar altın ne kadar olur? Altın 1450 TL olur mu? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın, yarım altın ne kadar? İşte 1 Haziran 2022 güncel altın fiyatları son durum bilgileri: