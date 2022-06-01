2022-06-01 09:08:45 Altın fiyatları 1 Haziran 2022! Gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadar? Anlık altın fiyatları:
Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcının yoğun ilgisini çekmekte. korona salgınının dünya genelinde eskisi kadar etkili olmaması nedeniyle piyasalarda bir rahatlama tam yaşanacakken, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya ile ABD ve AB’nin retleşmesi küresel piyasaları da bir hayli tedirgin etmekte. Fed’in faiz artırımına devam etmesi de piyasaların ateşinin çıkmasını daha da yükseltmekte. Altın yatırımcısı haziran ayının girmesiyle birlikte altın fiyatları ne kadar olacak? Altın düşer mi çıkar mı? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? sorularını sormakta. Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba altın bugün kaç TL? İşte güncel çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet, ata, bilezik fiyatları.