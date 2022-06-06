Altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı: 6 Haziran cumhuriyet altını, yarı altın fiyatları!

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi ile başlayan ABD, AB ile Rusya arasındaki yaptırım ve ambargolar artarak devam ediyor. Rusya’nın AB’nin ambargolarına yaptırım kararlar ile Putin’in restleşmesi ile karşılık verirken, petrol fiyatlarına ve dolar kurunun artmasına paralel olarak anlık altın fiyatları da aldı başını gidiyor. Geçen hafta 980 TL seviyesini gören gram altın fiyatı yeni haftaya da hareketli başladı. Altın fiyatları yatırımcı tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları… İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları: