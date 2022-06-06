2022-06-06 08:45:34 Altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı: 6 Haziran cumhuriyet altını, yarı altın fiyatları!
Altın fiyatlarında enflasyon dopingi sürüyor. Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon sonrası altın piyasası bir hayli hareketlendi. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip edilirken, Kapalıçarşı altın fiyatları başta olmak üzere anlık altın fiyatları internet üzerinden sorgulanıyor. Haftanın ilk iş günü olan 6 Haziran 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım atın ile bilezik fiyatları sorgulaması yapılmaya devam ediliyor. İşte canlı altın fiyatları 6 Haziran 2022.