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Ekonomi
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Altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı: 6 Haziran cumhuriyet altını, yarı altın fiyatları!

2022-06-06 08:45:34
Altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Anlık çeyrek altın, gram altın fiyatı: 6 Haziran cumhuriyet altını, yarı altın fiyatları!

Altın fiyatlarında enflasyon dopingi sürüyor. Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon sonrası altın piyasası bir hayli hareketlendi. Anlık altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip edilirken, Kapalıçarşı altın fiyatları başta olmak üzere anlık altın fiyatları internet üzerinden sorgulanıyor. Haftanın ilk iş günü olan 6 Haziran 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım atın ile bilezik fiyatları sorgulaması yapılmaya devam ediliyor. İşte canlı altın fiyatları 6 Haziran 2022.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi ile başlayan ABD, AB ile Rusya arasındaki yaptırım ve ambargolar artarak devam ediyor. Rusya’nın AB’nin ambargolarına yaptırım kararlar ile Putin’in restleşmesi ile karşılık verirken, petrol fiyatlarına ve dolar kurunun artmasına paralel olarak anlık altın fiyatları da aldı başını gidiyor. Geçen hafta 980 TL seviyesini gören gram altın fiyatı yeni haftaya da hareketli başladı. Altın fiyatları yatırımcı tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları… İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları:

Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi ile başlayan ABD, AB ile Rusya arasındaki yaptırım ve ambargolar artarak devam ediyor. Rusya’nın AB’nin ambargolarına yaptırım kararlar ile Putin’in restleşmesi ile karşılık verirken, petrol fiyatlarına ve dolar kurunun artmasına paralel olarak anlık altın fiyatları da aldı başını gidiyor. Geçen hafta 980 TL seviyesini gören gram altın fiyatı yeni haftaya da hareketli başladı. Altın fiyatları yatırımcı tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları… İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları:

#2
Foto - Altın ons fiyatı ne kadar? Alış: 1.854,94 TL, Satış: 1.855,27 TL

Altın ons fiyatı ne kadar? Alış: 1.854,94 TL, Satış: 1.855,27 TL

#3
Foto - Gram altın fiyatı ne kadar? Gram alış fiyatı: 980.4700, Gram satış fiyatı: 987.8100,

Gram altın fiyatı ne kadar? Gram alış fiyatı: 980.4700, Gram satış fiyatı: 987.8100,

#4
Foto - Çeyrek Altın fiyatı ne kadar? 1.608,000, 1,631.000,

Çeyrek Altın fiyatı ne kadar? 1.608,000, 1,631.000,

#5
Foto - Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? 6.422,00 TL, 6.500,00 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? 6.422,00 TL, 6.500,00 TL,

#6
Foto - Külte altın ne kadar? 980.4700 988.6200,

Külte altın ne kadar? 980.4700 988.6200,

#7
Foto - 22 Ayar Bilezik fiyatı ne kadar? 898.6500, 970.0000,

22 Ayar Bilezik fiyatı ne kadar? 898.6500, 970.0000,

#8
Foto - 18 Ayar Altın ne kadar? 689.5300, 797.0000,

18 Ayar Altın ne kadar? 689.5300, 797.0000,

#9
Foto - 14 Ayar Altın fiyatı ne kadar? 558.2400, 633.0000,

14 Ayar Altın fiyatı ne kadar? 558.2400, 633.0000,

#10
Foto - Yarım Altın fiyatı ne kadar? 3,215.9400, 3,262.0000,

Yarım Altın fiyatı ne kadar? 3,215.9400, 3,262.0000,

#11
Foto - Teklik Altın ne kadar? 6295.2500, 6640.0000,

Teklik Altın ne kadar? 6295.2500, 6640.0000,

#12
Foto - Gremse Altın ne kadar? 15741.2800, 16600.0000,

Gremse Altın ne kadar? 15741.2800, 16600.0000,

#13
Foto - Ata altın ne kadar? 6475.7000, 6740.0000,

Ata altın ne kadar? 6475.7000, 6740.0000,

#14
Foto - Resat altın ne kadar? 6471.1400, 6708.0000,

Resat altın ne kadar? 6471.1400, 6708.0000,

#15
Foto - Hamit Altın ne kadar? 6471.1400, 6708.0000,

Hamit Altın ne kadar? 6471.1400, 6708.0000,

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