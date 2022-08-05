Altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın güncel fiyatı 5 Ağustos 2022 Cuma

Altın fiyatları son haftalarda yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları alış ve satış fiyatları yatırımcının her daim radarında. Altın ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Fed tarafından baskılansa da küresel gelişmeler neticesinde ons altın fiyatı 1792 TL seviyelerinde seyretmekte. Anlık gram altın fiyatı başta olmak üzere canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, ziynet altın ile bilezik fiyatları son günlerde yeni zirveleri zorlamakta. ABD ile Çin arasındaki soğuk savaş rüzgarların da hızlı bir şekilde esmeye başlaması serbest piyasada altını fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermekte. Altın alış satış fiyatı haftanın son işlem günü olan cuma günü araştırılmakta. Peki altın fiyatları ne kadar? Anlık çeyrek altın fiyatı kaç TL? Gram altın fiyatı yükseldi mi, düştü mü? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları bugün ne durumda? İşte 5 Ağustos 2022 canlı, anlık, güncel altın fiyatları: