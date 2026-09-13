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Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

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Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde 200 yıllık asırlık ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli tescilli biberlerde kurutma ve hasat mesaisi başladı. Evlerin çatılarını ve sokakları kırmızıya büründüren bu geleneksel süreçte, bahar aylarındaki bereketli yağışlar sayesinde rekoltede yüzde 25 oranında artış yaşandı. Kent mutfağının vazgeçilmezi olan ve kilosu bin ile bin 300 lira arasında alıcı bulan bu özel ürün, çevre illerden de yoğun talep görüyor.

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Foto - Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi sakinleri, evlerin balkonlarını, çatılarını ve sokakları kırmızıya boyayan asırlık bir telaşın içine girdi. Yaklaşık 200 yıllık ata tohumuyla üretilen coğrafi işaretli Cırgalan biberi, sonbahar güneşinin altında geleneksel yöntemlerle kurumaya bırakıldı. Kent mutfağının vazgeçilmez simgesi sayılan bu özel ürün, bu sezon yüzde 25 rekolte artışıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

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Foto - Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Hasat edilen biberler temizlenip parçalara ayrıldıktan sonra mahallenin dört bir yanında gün ışığına bırakılıyor. Üreticiler uzun değneklerle düzenli olarak havalandırdıkları mahsulü değirmenlerde öğüterek toz ve pul bibere dönüştürüyor. Bölgede yüzde 80-90 oranında geçim kaynağı haline gelen tescilli biber, kış aylarında tüketilen meşhur arabaşı çorbası ile yöresel yemeklerin temel lezzetini oluşturuyor. Bölgede uzun yıllardır çiftçilik yapan 58 yaşındaki İbrahim Yavuncu, ürünün kalitesine dikkat çekerek önemli bilgiler verdi.

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Foto - Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Yavuncu, "Biberimiz, kan kırmızısı ve organik olması nedeniyle farklı aroması ile tercih ediliyor. Ülkemizin çoğu yerine bu biberi gönderiyoruz. Burada yaşayanların yüzde 80-90'ı bu biberden üretiyor. Bu sene üretim çok güzel. Ata tohumu ile üretildiği için biberi satın alanlar çok memnun oluyor. 10 kilogram kuru biberden 1 kilogram toz biber hasadı yapıyoruz" dedi. İlkbahar mevsiminde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle tarlalardaki kırım mesaisi bu sezon bir ay gecikmeli başladı. Yağmur bereketi hasat takvimini ötelemesine rağmen mahsulün ürün verimliliğinde belirgin bir artış sağladı. Tezgahlarda kilogramı perakende olarak bin ila bin 300 TL bandında alıcı bulan ürün çevre illerden de yoğun rağbet görüyor.

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Foto - Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Bahar yağışlarının tarlalara can suyu olduğunu belirten İbrahim Yavuncu, rekoltedeki sıçramayı şu sözlerle anlattı: "Bu sene mahalle olarak üretimden çok memnunuz. Bahar sezonunda havaların yağışlı gitmesi üretimi olumlu anlamda etkiledi. Çok şükür iyi oldu. Üretim çok güzel. Herkes memnun. Ürünlerimizi Kayseri ve çevre illere gönderiyoruz. Aroması çok güzel, ne acı ne de tatlıdır. Bu sene kilosunu perakende olarak 1000-1300 TL arasında satacağız. Yağışlardan dolayı 1 ay hasada geç başladık. Biber kırımını geç açtık. Normalde bu zamana kadar 1-2 defa biber kırmamız gerekiyordu ama yağışların ekim için faydası oldu. Geçen seneye göre üretimde yüzde 25 rekolte fazlamız var. Havalar güzel giderse evlerimizin çatılarında kurutmaya devam edeceğiz."

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Foto - Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar

Bölgenin genç çiftçilerinden Ahmet Muslu ise üretim sürecindeki zorlukları ve geleneksel bağı şu ifadelerle aktardı: "45-50 günlük bir hasat süresi var. Toplanır, yırtılır. 15 güne yakın güneş altında kurutulur. Sonra değirmene götürülür. Sokaklarda, çatılarda, bahçelerde ve yol kenarlarında kurutması yapılır. Aroması ve kokusu kendine hastır. 200 yıllık ata tohumumuzdan elde ediyoruz. Tamamen geleneksel ve doğal yöntemlerle bu biberin üretimini yapıyoruz. Biberin tadı ne acı ne de tatlı çok güzel bir aroması var. Yeni nesil bu işten biraz uzaklaştı. Maliyetler arttı ama biz devam ettirmeye çalışıyoruz."

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