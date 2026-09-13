Altın değerindeki lezzet tezgahlara indi! 200 yıllık ata tohumundan üretip tam bin 300 liradan satıyorlar
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde 200 yıllık asırlık ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli tescilli biberlerde kurutma ve hasat mesaisi başladı. Evlerin çatılarını ve sokakları kırmızıya büründüren bu geleneksel süreçte, bahar aylarındaki bereketli yağışlar sayesinde rekoltede yüzde 25 oranında artış yaşandı. Kent mutfağının vazgeçilmezi olan ve kilosu bin ile bin 300 lira arasında alıcı bulan bu özel ürün, çevre illerden de yoğun talep görüyor.