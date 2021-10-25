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Ekonomi
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Altın bu fiyattan alınır mı? Altın şimdi bozdurulur mu? Altın fiyatları son durum

2021-10-25 14:58:15
Altın bu fiyattan alınır mı? Altın şimdi bozdurulur mu? Altın fiyatları son durum

Altın iner mi çıkar mı, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın düşer mi? Altın ne kadar olur? Altın fiyatları son durum ne? soruları Merkez Bankası’nın faiz karasından sonra döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da yükselmesi sonrası merak ediliyor oldu. Altın a yatırım yapan ve altının yükselmesiyle birlikte altını bozduracakların kafasında soru işareti olarak altın şimdi bozdurulur mu? Altın ne zaman alınmalı satılmalı? soruları yer edinmekte. Altın uzmanı İslam Memiş, altın bozduracaklara tüyolar verdi.

#1
Foto - İslam Memiş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

İslam Memiş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım aradı 'Altın ve gümüş alayım mı?' diye. Ben, 'Almam' dedim ve ekledim 'Zamanında tedbir almadıysan, biraz bekleyerek (eski seviyeler olmamak kaydıyla) daha düşükten alabilirsin' dedim" ifadelerini paylaştı.

#2
Foto - İslam Memiş katıldığı bir canlı yayında da

İslam Memiş katıldığı bir canlı yayında da "Elinde altın bulunduranlar bu fiyatlardan satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek önümüzdeki dönemde. Şimdiye kadar altın almayı ihmal etmiş olan yatırımcılar ise bence bu kadar yüksek fiyattan çok riske girmemesi gerekir. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir geri çekilme öngörüyorum." dedi

#3
Foto -

"Dolar yıl sonuna kadar 10 lirayı bulur mu?" sorusuna "Bugünkü ekonomik tabloyla çift haneli rakamın görülmesini mümkün gösteriyor" diyen İslam Memiş, yeni hamleler gelirse sert gerilemeler de gelebileceğini söyledi. Şu anda puslu bir hava olduğunu belirten İslam Memiş, bu şartlarda yukarıya doğru gidişin süreceğini söyledi.

#4
Foto - İslam Memiş şunları söyledi: Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 564 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür.

İslam Memiş şunları söyledi: Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 564 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür." İşte saat 15:00 itibariyle 25 Ekim altın fiyatları…

#5
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 557,60 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 559,37 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 557,60 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 559,37 TL olarak işlem görmekte.

#6
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 560,91 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 561,00 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 560,91 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 561,00 TL olarak işlem görmekte.

#7
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.802,66 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.802,98 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.802,66 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.802,98 TL’dir.

#8
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 897,35 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 917,08 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 897,35 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 917,08 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#9
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.589,84 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.657,70 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.589,84 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.657,70 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#10
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.789,31 TL yarım altın satış fiyatı 1.834,46 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.789,31 TL yarım altın satış fiyatı 1.834,46 TL.

#11
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.589,84 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.657,70 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.589,84 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.657,70 TL

#12
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.686,22 TL, ata altın satış fiyatı 3.778,85 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.686,22 TL, ata altın satış fiyatı 3.778,85 TL

#13
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 307,62 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 367,86 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 307,62 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 367,86 TL seviyelerinde.

#14
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 505,21,60 TL satış fiyatı 524,75 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 505,21,60 TL satış fiyatı 524,75 TL.

#15
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 9.016,00 TL satış fiyatı 9.179,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 9.016,00 TL satış fiyatı 9.179,00 TL.

#16
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,37 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,38 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,37 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,38 TL seviyelerinde.

#17
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,59 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,60 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,59 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,60 TL seviyelerinde.

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