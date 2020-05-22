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Altın alım-satımında yeni dönem!

2020-05-22 10:58:00
Altın alım-satımında yeni dönem!

Bankalardaki vadesiz hesaplardan altın ve diğer kıymetli maden alımı binde 2’lik kambiyo vergisi kapsamına alındı.

#1
Foto - Bankalarda vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı.

Bankalarda vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı.

#2
Foto - Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak. Geçen sene de döviz alım-satım işlemlerine kambiyo vergisi getirilmişti.

Buna göre, bazı altın alım-satım işlemlerinden binde 2 oranında vergi alınacak. Geçen sene de döviz alım-satım işlemlerine kambiyo vergisi getirilmişti.

#3
Foto - Bir bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre; Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bir bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre; Hazine tarafından dün bankalara gönderilen yazıda, vadesiz veya yatırım hesabından yapılan altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımlarının artık kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği belirtildi.

#4
Foto - Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.

Buna göre fiziki teslimat olmaksızın yapılan kıymetli maden satım işlemlerinden, döviz alım satımında uygulandığı gibi binde 2 oranına kambiyo muamele vergisi alınacak.

#5
Foto - Bu karar ile aynı gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.

Bu karar ile aynı gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) 100 gram ve üzeri altın alımına bir gün valör uygulama kararı almıştı.

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