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Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

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IHA Giriş Tarihi:

Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

Erzincan’da arıcıların uzun süredir beklediği bal hasadı başladı. Aylar boyunca kovanlarının başında emek veren üreticiler, sezonun ilk ballarını toplamak için yoğun çalışma yürütüyor.

#1
Foto - Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş köyünde arıcılık yapan Mehmet Akgül ve oğlu Selçuk Akgül’ün bal hasadına katıldı.

#2
Foto - Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

Erzincan genelinde bal hasadının başlamasıyla birlikte arıcıları tatlı bir telaş sararken, bu yıl kent genelinde yaklaşık 1.500 ton bal rekoltesi bekleniyor. Erzincan’ın zengin bitki örtüsü ve doğal florası, bölgedeki arıcılığın önemli avantajları arasında yer alıyor.

#3
Foto - Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

Kentte üretilen ballardan 3’ünün coğrafi işaret taşıdığı belirtilirken, Erzincan ballarının Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Erzincan’da bal bereketi! Bu yıl bin 500 ton üretim bekleniyor

Bal hasadına katılan İl Müdürü Alper Koçaker, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi. Erzincan’ın yaylalarından sofralara uzanan bal üretiminde, arıcıların alın teri, arıların emeği ve bölgenin zengin florası önemli rol oynuyor.

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