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Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

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Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

Somali Meclis Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

Somali Federal Parlamento Halk Meclisi’nin yeni Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur’un, kendisine tebrik mesajı gönderen KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e teşekkür etmesi Rumları öfkelendirdi.

#2
Foto - Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

Rum medyasının, ‘’Somali provokasyonu’’ manşeti ile verdiği haberde, ‘’Ziya Öztürkler’den KKTC Meclis başkanı olarak bahsedildi. KKTC’ye resmi atıf yapıldı’’ denildi.

#3
Foto - Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

Abdulkadir Mohamed Nur’un Ankara’da eğitim gördüğünü öne çıkaran Rum medyası, ‘’Yapılan paylaşım, KKTC’nin tanınması anlamına gelmiyor ama KKTC’yi öne çıkarıyor’’ dedi.

#4
Foto - Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler

Abdulkadir Mohamed Nur, X paylaşımında şunları kaydetti: Somali Federal Parlamento Halk Meclisi Başkanı olarak seçilmem vesilesiyle bana sıcak tebriklerini ileten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ekselansları Dr. Ziya Öztürkler’e samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nazik jesti derinden takdir ediyorum.

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