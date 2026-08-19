Türkiye'nin dostu Somali'den Rumları çılgına çeviren çıkış: Öfkeden küplere bindiler
Somali Meclis Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Somali Meclis Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu.
Somali Federal Parlamento Halk Meclisi’nin yeni Başkanı Abdulkadir Mohamed Nur’un, kendisine tebrik mesajı gönderen KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e teşekkür etmesi Rumları öfkelendirdi.
Rum medyasının, ‘’Somali provokasyonu’’ manşeti ile verdiği haberde, ‘’Ziya Öztürkler’den KKTC Meclis başkanı olarak bahsedildi. KKTC’ye resmi atıf yapıldı’’ denildi.
Abdulkadir Mohamed Nur’un Ankara’da eğitim gördüğünü öne çıkaran Rum medyası, ‘’Yapılan paylaşım, KKTC’nin tanınması anlamına gelmiyor ama KKTC’yi öne çıkarıyor’’ dedi.
Abdulkadir Mohamed Nur, X paylaşımında şunları kaydetti: Somali Federal Parlamento Halk Meclisi Başkanı olarak seçilmem vesilesiyle bana sıcak tebriklerini ileten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ekselansları Dr. Ziya Öztürkler’e samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nazik jesti derinden takdir ediyorum.
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