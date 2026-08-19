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Ekonomi
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AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

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AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

AJet, sonbahar dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletleri 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. İşte kampanyanın ayrıntıları…

#1
Foto - AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlatıldı. AJet, yurt dışı kampanyasıyla misafirlerine sonbahar tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı.

#2
Foto - AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

İndirimli biletler, 1 Eylül ve 24 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satılırken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 avroya bilet alma fırsatı sunuldu.

#3
Foto - AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

AJet, 32 ülkeyi kapsayan kampanyasıyla 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

#4
Foto - AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

Kampanyayla seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 avrodan başlayan fiyatlarla satışa kondu.

#5
Foto - AJet'ten indirim kampanyası! Yurt dışı biletleri 29 dolardan başlıyor

İndirimli biletler, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün seyahatlerinde kullanılabilecek.

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