Alternatif turizmin yeni merkezi: Kaklık Mağarası

Denizli'de bulunan bu mağarayı ilk kez geldiği söyleyen Erol Akarsu, “İzmir'den geliyorum. Gelirken tereddütteydim. Yani böyle bir yer beklemiyordum. İnternetten de araştırdım, böyle bir yer olduğunu duyuyorduk. Ama canlı olarak gördüğümde çok harika bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Çok yoğunluk var. Olağanüstü bir yer. Dağın eteğinde değil de düz bir arazide olması çok güzel. Girdiğim anda da böyle bir yer beklemiyordum. Olağanüstü bir yer. İlk defa giriyorum, herkese tavsiye ederim” dedi.