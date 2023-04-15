Altay tankıyla ilgili müthiş gelişme! Roketsan öyle bir sistem geliştirdi ki...

Zırh sistemi, en az düzeye indirilmiş kenar köşe etkileri ve optimize edilmiş yerleşim sayesinde mürettebat bölmesi ve kritik altı sistemler için yüksek başarımda korumaya imkan tanırken, rakiplerine göre artırılmış çoklu vuruş dayanımına da sahip bulunuyor. Sistemin sahip olduğu açık mimari, yeni gelişebilecek tehdit senaryolarına göre güncellenmeye de olanak veriyor.