Altay tankıyla ilgili müthiş gelişme! Roketsan öyle bir sistem geliştirdi ki...

Roketsan Balistik Koruma Merkezi, ileri teknoloji ve yüksek seviyede gizlilik gerektiren tank ve paletli araç zırhı geliştirilmesi konusunda Türkiye'deki tek kaynak olma özelliğini taşıyor. Zırh sistemlerinde kullanılan özel malzemelerin yurt içinde üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren merkez, bu sayede, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor. Altay Tankı Projesi'nde zırh üreticisi olarak sorumluluk üstlenen Roketsan, zırh sistemleri konusunda ihracatını artırmayı da hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilmiş ileri seviye tank modernizasyon paketlerinin yurt dışında pazarlanması için çalışmalar devam ediyor.