Altay Tankı'nda Güney Kore yalanı

Yani sonradan eklenen bir 'add-on' zırh sisteminden değil, tankın yapısal tasarımıyla bütünleşik bir koruma sisteminden bahsediyoruz. Bu da yalnızca yüksek etkili koruma-ağırlık optimizasyonu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda tankın yapısal bütünlüğünü de güçlendirdi. Özellikle kenar ve köşe etkilerini azaltarak çok daha yüksek bir koruma seviyesi elde ettik. SSM ve TSK gözetiminde gerçekleştirilen testlerde de bu üstünlük kanıtlandı. Altay'ın zırh sistemi bu yönleriyle muadili ana muharebe tanklarındaki zırh sisteminden çok daha ileri bir seviyededir.