Altay Tankı'nda Güney Kore yalanı
Roketsan'ın eski Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Grubu Mühendislik Direktörü, Altay Tankı'nıdaki zırhın Güney Kore'den alındığına dair iddiaların gerçeği yanısıtmadığını söyledi.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nde şu ifadeler kullanıldı: "'Kore K2 tankının zırhı teknoloji transferi yapılarak Altay'a uygulandı' şeklinde yanlış bir inanış var. Oysa Altay'ın zırh sistemi tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirlediği gereksinimlere uygun şekilde sıfırdan tasarlandı. Hem kinetik hem de kimyasal enerjili mühimmata karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri gövdeyle birlikte modüler olarak tasarlanmış olmasıdır. Böylece en iyi ağırlık-performans oranına ulaşıldı.
Yani sonradan eklenen bir 'add-on' zırh sisteminden değil, tankın yapısal tasarımıyla bütünleşik bir koruma sisteminden bahsediyoruz. Bu da yalnızca yüksek etkili koruma-ağırlık optimizasyonu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda tankın yapısal bütünlüğünü de güçlendirdi. Özellikle kenar ve köşe etkilerini azaltarak çok daha yüksek bir koruma seviyesi elde ettik. SSM ve TSK gözetiminde gerçekleştirilen testlerde de bu üstünlük kanıtlandı. Altay'ın zırh sistemi bu yönleriyle muadili ana muharebe tanklarındaki zırh sisteminden çok daha ileri bir seviyededir.
Altay tankının tasarım isterleri Kore'nin K2 tankına kıyasla çok daha yüksekti. Bu nedenle projenin belli bir aşamasından sonra Koreli mühendislerin de yeni verilere ihtiyacı olmaya başladı. Malzemelerin balistik davranışı ve zırh tasarımı tehdit seviyesine göre farklılık gösterdiğinden, ihtiyaç duyduğumuz veriler onların elinde mevcut değildi. Tasarımın pek çok noktasında ve sistem gözden geçirmelerinde birlikte çalıştık, ancak gerekli verilerin oluşturulması tamamen bizim çabalarımızla gerçekleşti.
Teknik destek sağlayıcının en büyük katkısı altyapı alanında oldu. Ekipmanların Kore'den kısa sürede temin edilerek burada kurulması konusunda Koreli mühendisler önemli bir rol oynadı. Ayrıca tasarımın en başında başlangıç verilerini de onlardan aldık. Ancak sonrasındaki tüm kazanımlar ve geliştirmeler Roketsan'ın zırh ve Otokar'ın sistem tasarım ekiplerinin ortak çalışmalarıyla elde edildi."
Zırh sistemlerinin temel hedefi, en üst düzey korumayı en hafif ağırlıkla sağlamaktır. Bu bir optimizasyon sorunudur ve mühendislik becerilerinin en zorlu sınavlarından biridir. Altay Projesi üzerinde çalışırken birçok yabancı zırh üreticisinin ürünleri bize sunuldu ve bu ürünlerin daha iyi olduğu yönünde görüşler dile getirildi. Ancak biz bu zırhların Altay'ın ihtiyaçları ve projenin gereklilikleri doğrultusunda, özellikle Altay'a yönelik tehditler kapsamında test edilmesi gerektiğini savunduk.
Yurtdışından temin edilen bu zırhlar, Şereflikoçhisar'daki açık test alanında ilgili tüm tarafların gözetimi altında denendi. Yapılan testler sonucunda hiçbir yabancı ürünün bizim geliştirdiğimiz zırh kadar başarılı olmadığı ortaya çıktı. Milli imkânlarla bir zırh sistemi geliştirmeye çalışırken önümüze sık sık 'Bu zırh daha iyidir', denilerek getirilen yabancı çözümler motivasyonumuzu bir ölçüde etkilese de aslında bu süreç kendi çalışmalarımızı sınama fırsatı yarattı. Testlerden elde edilen sonuçlar doğru yolda ilerlediğimizi ve emeklerimizin boşa gitmediğini gösterdi.
