2021-11-16 10:20:52 Alparslan Büyük Selçuklu damgası! Hepsini sildi
15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
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15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Geceye TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu damga vurdu. İşte 15 Kasım reyting sonuçları;
1. Aplarslan Büyük Selçuklu
2. Yasak Elma
3. Esra Erol'da
4. Üç Kuruş
5. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
6. Müge Anlı ile Tatlı Sert
7. Kalp Yarası
8. Yasak Elma özet
9. Alparslan Büyük Selçuklu özet
10. Masterchef Türkiye
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