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Medya
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Alparslan Büyük Selçuklu damgası! Hepsini sildi

2021-11-16 10:20:52
Alparslan Büyük Selçuklu damgası! Hepsini sildi

15 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

#1
Foto - Geceye TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu damga vurdu. İşte 15 Kasım reyting sonuçları;

Geceye TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu damga vurdu. İşte 15 Kasım reyting sonuçları;

#2
Foto - 1. Aplarslan Büyük Selçuklu

1. Aplarslan Büyük Selçuklu

#3
Foto - 2. Yasak Elma

2. Yasak Elma

#4
Foto - 3. Esra Erol'da

3. Esra Erol'da

#5
Foto - 4. Üç Kuruş

4. Üç Kuruş

#6
Foto - 5. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

#7
Foto - 6. Müge Anlı ile Tatlı Sert

6. Müge Anlı ile Tatlı Sert

#8
Foto - 7. Kalp Yarası

7. Kalp Yarası

#9
Foto - 8. Yasak Elma özet

8. Yasak Elma özet

#10
Foto - 9. Alparslan Büyük Selçuklu özet

9. Alparslan Büyük Selçuklu özet

#11
Foto - 10. Masterchef Türkiye

10. Masterchef Türkiye

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