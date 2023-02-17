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Alparslan Arslan ölü bulundu!

2023-02-17 11:54:42
Alparslan Arslan ölü bulundu!

2006'da Danıştay'a düzenlenen saldırının faili Alparslan Arslan hayatını kaybetti.

#1
Foto - Alparslan Arslan ölü bulundu!

Arslan, hükümlü bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde ölü bulundu.

#2
Foto - Alparslan Arslan ölü bulundu!

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çöp poşetlerini birleştirerek kendisini tavana astığı öğrenilen Arslan’ın görevlilerce ölü bulundu.

#3
Foto - Alparslan Arslan ölü bulundu!

Arslan kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı.

#4
Foto - Alparslan Arslan ölü bulundu!

Habere göre başsavcılık kaynakları Arslan’ın uzun bir süredir öz bakımını dahi yapmadığını belirtti.

#5
Foto - Alparslan Arslan ölü bulundu!

Babası: İntihar değil, cinayet/ Superhaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, Alparslan Arslan’ın cezaevinde intihar ettiği iddialarına Baba İdris Arslan yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23:00 sıralarında Silivri’de yaşayan kızım cezaevinden aranmış ve oğlunun intihar ettiği söylenmiş. Ben bunun üzerine Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gittim. Burada oğlumun cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na götüreceklerini öğrendim. Ben oğlumun intihar ettiğine inanmıyorum. Bana göre oğlum öldürüldü. Parçalarını birleştirdiğimde ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Bundan önce birçok kez, her yere başvurarak oğlumun suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Biz Alparslan Arslan’ın tahliyesini beklerken ölümünü öğrendik. Cenazeyi nereye defnedeceğimize henüz karar vermedik” ifadelerini kullandı.

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