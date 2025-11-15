Haber Merkezi Giriş Tarihi: Almanya’dan “he şöyle, yola gelin” dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir ortak olduğunu açıkça dile getirdi. Merz, Berlin’de GKRY lideriyle yaptığı görüşmede Türkiye ile iş birliği olmadan Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamayacağını vurguladı. Merz, başkent Berlin'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY'nin 2026'nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna'daki durumu ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.