  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 ilde konut fiyatları yarı yarıya düştü! Konutlar boş kaldı!

CHP’li başkan yardımcısı ifşa etti! Para kulelerini aklamak için kurulan sinsi düzen ifşa oldu

Ortaköy’deki midye faciasında kan donduran şüphe! Savcılık talimatı verdi

Çöpe atmadan önce bir bakın! Eski telefonunuz servet değerinde olabilir

Haydut ABD'den petrol hamlesi

Yapay zeka, Dünya Kupası kurasını çekti! Türkiye sürpriz gruba düştü

“İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde bomba not: Mansur hamlesi, vali değişimi ve gizli toplantılar ortaya saçıldı

Beklenen oldu: Akaryakıt fiyatları değişti!

İmamoğlu iddianamesinde milyonluk vurgun ortaya saçıldı! İş adamlarını böyle kıskaca almışlar

2026’da sözleşmesi bitiyordu! Galatasaray’dan Icardi için kesin karar
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’dan “he şöyle, yola gelin” dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye’nin bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir ortak olduğunu açıkça dile getirdi. Merz, Berlin’de GKRY lideriyle yaptığı görüşmede Türkiye ile iş birliği olmadan Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanamayacağını vurguladı. Merz, başkent Berlin'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY'nin 2026'nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna'daki durumu ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

1
#1
Foto - Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

"Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım." diyen Merz, görüşmede Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.

#2
Foto - Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis'in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya'nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.

#3
Foto - Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY'nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.

#4
Foto - Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, "Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım." dedi.

#5
Foto - Almanya’dan "he şöyle, yola gelin" dedirten Türkiye itirafı: Bu sorunu onlarsız aşamayız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

sürekli bizi kıskanıp duruyorlar :)))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23