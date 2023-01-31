Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Türkiye'nin hem NATO üyesi olarak var olmaya devam ettiğini hem de Rusya'ya karşı yürütülen yaptırım kampanyalarının bir parçası olmadan Kremlin ile diyaloğu yürütmeyi başardığını söyleyen Bild, eleştirel başladığı analizde Türkiye'nin başarısına da yer vermek zorunda kaldı.