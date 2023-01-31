  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
12
Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

2023-01-31 10:57:15
Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Alman Bild gazetesi, Türkiye'ye dair çok konuşulacak bir analiz haberi yayımladı.

#1
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Türkiye, son yıllarda büyük bir küresel aktör olarak öne çıkmaya devam ediyor.

#2
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte taraf olmamayı seçen ve bu sayede Rusya ve Batılı devletlerin arasındaki diplomasi trafiğini yürütmeyi başaran Türkiye, diğer yanda ticari elini de güçlendiriyor.

#3
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Hem milli teknoloji hamleleri hem de ticari girişimleriyle küresel çapta yerini sağlamlaştıran Türkiye, doğal gaz akışı konusunda da öne çıkmasıyla konuşuluyor.

#4
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Rusya'nın Batılı ülkelere enerji yaptırımı uygulamasıyla beraber enerji akışının sürekliliği için bir aracı rolü de üstlene Türkiye, birbiri ardına analizlere konu olmaya devam ediyor.

#5
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Son olarak Alman Bild gazetesi, Türkiye ile ilgili yayınladığı makalede itiraf niteliğinde ifadeler kullandı.

#6
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Türkiye'nin hem NATO üyesi olarak var olmaya devam ettiğini hem de Rusya'ya karşı yürütülen yaptırım kampanyalarının bir parçası olmadan Kremlin ile diyaloğu yürütmeyi başardığını söyleyen Bild, eleştirel başladığı analizde Türkiye'nin başarısına da yer vermek zorunda kaldı.

#7
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin Rusya ile olan ithalat ve ihracat rakamlarını yalnızca bir yıl içinde ikiye katladığına yer veren gazete, Türkiye'nin bu sayede Almanya'nın tahtını elinden aldığını söyledi.

#8
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Bild, Rusya ile ticaret yapan Alman şirketlerin, geçtiğimiz yıl içinde kendilerinden boşalan yerleri Türk firmaların doldurduğunu izlemek zorunda kaldığını söyledi.

#9
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Tüm bunların yanı sıra Türkiye'nin Rusya'ya makine ve teçhizat satışında daha önce Almanya'nın sahip olduğu sırayı aldığını da söyleyen Bild, "Türkiye Almanya'nın yerini aldı" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

"Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" ifadelerini kullanan Bild, yaşanan krizlerin avantaja çevrildiğini vurguladı. Petrol ve doğal gaz gibi büyük çoğunluğu Rusya tarafından sağlanan enerji kaynaklarının sürekliliğinde Türkiye'nin devreye girdiğini söyleyen Bild, ticari ilişkilere de değindi.

#11
Foto - Almanya'dan tarihi Türkiye itirafı! İzlemek zorunda kaldık

Türk markaların Rus pazarında giderek daha büyük bir yer kapladığını söyleyen Alman gazete, iki ülkenin 2030'a kadar çok geniş hacimde bir ticari birliktelik sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu
Ekonomi

Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu

Bor madeni ile ilgili bilgi paylaşan Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, 'Dünyadaki bor rezervinin yüzde 73,6's..
Bakan Koca açıkladı! Bilim Kurulu yarın toplanıyor...
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Bilim Kurulu yarın toplanıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu.
Türkiye'de 80 milyar dolarlık dev enerji ithalatı hamlesi yaşandı! Gelişmeyi duyurdular: 30 yıllık karşılayacak...
Ekonomi

Türkiye'de 80 milyar dolarlık dev enerji ithalatı hamlesi yaşandı! Gelişmeyi duyurdular: 30 yıllık karşılayacak...

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'nin ülke ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilirken, Karadeniz doğal gazının..
Japon devi birinciliği kaptırmadı! Dünyanın en çok araç satan şirketleri ile zirveyi kimseye bırakmıyor
Otomotiv

Japon devi birinciliği kaptırmadı! Dünyanın en çok araç satan şirketleri ile zirveyi kimseye bırakmıyor

Dünyanın en çok araç satan üreticisi birinciliğini 3'ncü yıla taşıdı. Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha ..
H.K.G. davasında karar açıklandı!
Gündem

H.K.G. davasında karar açıklandı!

Tarafllarla, Aile Bakanlığı dışındaki kişi ve kurumlara kapalı olarak gerçekleştirilen Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli'nin yargılandığı..
Kim haklı, Müge Anlı mı Fadime teyze mi?
Medya

Kim haklı, Müge Anlı mı Fadime teyze mi?

Müge Anlı programına konuk olan Fadime Arslan ile tartıştı. Anlı programda Arslan'a, "Bu çeneye, en şiddet eğilimsiz adam (Arslan'ın kocası)..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23