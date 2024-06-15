2024-06-15 08:41:27 Almanya'dan EURO 2024'e farklı başlangıç
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup etti. Avrupa'nın ülke düzeyinde en önemli turnuvasında ev sahibi Almanya, A Grubu'nun ilk maçında Allianz Arena'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan Almanya 10. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Joshua Kimmich'in pasında ceza yayı üzerinde Florian Wirtz'in şutunda top yan direğe de çarparak ağlarla buluştu ve Panzerler 1-0 öne geçti. 19. dakikada İlkay'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kai Havertz, penaltı noktası üzerinde Jamal Musiala'yı gördü.