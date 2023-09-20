Almanya'dan Çin'e tarihi yasak

Aslında Almanya için durum böyle değildi. Geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Huawei şirketinin üzerini çizdi ve telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı. Fakat Almanya, o dönem Çin merkezli teknoloji devi Huawei’yi yasaklamak istemedi. Bunun yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğini söyledi.