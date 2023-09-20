2023-09-20 20:18:27 Almanya'dan Çin'e tarihi yasak
Almanya ülkenin siber güvenliği için birçok Çin firmasına yasak getirmeye hazırlanıyor.
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Almanya ülkenin siber güvenliği için birçok Çin firmasına yasak getirmeye hazırlanıyor.
Almanya ülkenin siber güvenliği için katı adımlar atmaya hazırlanıyor.
Alman Hükümeti, özellikle Çin menşeili teknolojik ürünlere birkaç yıldır sıcak bakmıyor. Oppo ve OnePlus gibi şirketlerin de farklı nedenlerden dolayı yasaklanmıştı. Son raporlar, hükümetin stratejisin ortaya koyuyor.
Almanya, Huawei ve ZTE ürünlerinin güvenli olmadığını düşünüyor Alman basınına düşen raporlar, hükümetin 3 ila 5 yıl içinde Çin telekomünikasyon ürünlerini ortadan kaldırmayı hedeflediğini söylüyor.
Rapora göre Almanya, Huawei ve ZTE gibi şirketlerin siber güvenlik açısından sorun teşkil ettiğini düşünüyor.
Aslında konu mobil ağ operatörlerini ilgilendiriyor. Almanya mobil operatörlere Huawei ve ZTE gibi şirketlerin kullanmama yasağı getirmeye hazırlanıyor. Karar yürürlüğe girerse Telekom, Vodafone ve Telefónica gibi operatörler, RAN sistemlerindeki Çin kitlerini 2024’e kadar bırakmak zorunda kalacak.
Ancak Dijital Bakanlığı’nın bu konuda bazı çekinceleri bulunuyor. Kararın Huawei teknolojisini kullanan operatörler için sorun yaratacağı düşünülüyor. Maliyet açısından bakıldığında ise altından kalkılmasının milyar dolarları bulacağı düşünülüyor.
Aslında Almanya için durum böyle değildi. Geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Huawei şirketinin üzerini çizdi ve telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı. Fakat Almanya, o dönem Çin merkezli teknoloji devi Huawei’yi yasaklamak istemedi. Bunun yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğini söyledi.
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