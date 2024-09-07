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Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

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Otomotiv
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Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

2024-09-07 12:37:27
Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili Alman markalarını sarsacak veriler yayımlandı.

#1
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği 14 bin 849 adet satış ve yüzde 31,57 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Togg, T10X modeliyle en yakın Alman rakibi BMW'ye farka attı. Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ağustos döneminde Togg'un ardından satışlarda 4 bin 845 adetle BMW ve 4 bin 552 adetle de Tesla sıralandı.

#2
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 3 artışla 605 bin 639 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 azalışla 156 bin 513 seviyesinde kaydedildi.

#4
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Ocak-ağustos döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 94,7 artışla 47 bin 32 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1'den yüzde 7,8'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,5'ten yüzde 15,7'ye yükseldi.

#5
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 24,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

#6
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın ilk yarısında da elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31,57 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

#7
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Togg en çok da Alman rakiplerini derinden sarstı. Yerli ve milli otomobil, en yakın Alman rakibine 10 bin satış fark attı.

#8
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ağustos döneminde Togg'un ardından satışlarda 4 bin 845 adetle BMW ve 4 bin 552 adetle de Tesla sıralandı.

#9
Foto - Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

KG Mobility (SsangYong) 3 bin 192 adetle dördüncü ve 2 bin 821 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı. Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve BMW 5 Serisi şeklinde gerçekleşti.

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