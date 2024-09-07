Almanya'da TOGG depremi! İşte bunu beklemiyorlardı

ODMD verilerine göre, Togg, yılın ilk yarısında da elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31,57 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.