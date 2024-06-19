Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

PKK YILLIK 16 -17 MİLYON AVRO PARA TOPLUYOR Raporda PKK'nın Almanya'daki en geniş üyeye sahip örgüt olduğu belirtilirken terör örgütünün işlediği suçlarda da artış olduğu kaydedildi. PKK'nın 2022'de 262 adet suç işlediğine yer verilen raporda bu suçların 2023'te yüzde 9,2'lik bir artış göstererek 286'ya çıktığı açıklandı. Raporda bu suçların 22'sinin şiddet, 99'unun ise propaganda içeririkli olduğu belirtildi. Terör örgütünün bağış adı altında topladığı paraların 16 ila 17 milyon avro arasında bir rakamı bulduğu belirtilen raporda bu paraların nakit olarak toplandığı ve örgüt idaresinde propaganda amaçlı kullanıldığının altı çizildi.