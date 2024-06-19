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Avrupa
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Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

2024-06-19 10:04:14
Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporundaki sonuçlar dikkat çekiyor. Ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK'lıların sayısının arttığı belirtildi. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporu açıklandı. Rapora göre ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK'lıların sayısında artış görüldü. Rapor, başkent Berlin'de Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından kamuoyuna açıklandı.

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Foto - Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

Haldenwang, ülkedeki aşırı sağcıların 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttığını bildirdi. Ülkede 2022 yılında 380 bin 800 aşırı sağcı olduğunu belirten Haldenwang, "Almanya'daki potansiyel aşırı sağcı sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 40 bin 600'e yükseldi. Şiddet yanlısı olarak sınıflandırılanların sayısı ise yüzde 3,6 artışla 14 bin 500'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

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Foto - Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

Terör örgütü PKK'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Thomas Haldenwang, örgütü uzun süredir gözlemlediklerini dile getirerek örgüt mensuplarında artış tespit ettiklerini söyledi. Haldenwang, 14 bin 500 olan terör örgütü mensubunun 15 bine yükseldiğini ifade etti. PKK'nın Almanya'yı genel olarak dinlenme ve geri çekilme yeri olarak gördüğünü belirten Haldenwang, örgütün sempatizanlarından her yıl milyonlarca avro para topladığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise terör örgütü PKK'ya 1993'te faaliyet yasağı koyduklarını, 2002 yılında ise örgütün terör örgütleri listesine alındığını söyledi.

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Foto - Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

PKK YILLIK 16 -17 MİLYON AVRO PARA TOPLUYOR Raporda PKK'nın Almanya'daki en geniş üyeye sahip örgüt olduğu belirtilirken terör örgütünün işlediği suçlarda da artış olduğu kaydedildi. PKK'nın 2022'de 262 adet suç işlediğine yer verilen raporda bu suçların 2023'te yüzde 9,2'lik bir artış göstererek 286'ya çıktığı açıklandı. Raporda bu suçların 22'sinin şiddet, 99'unun ise propaganda içeririkli olduğu belirtildi. Terör örgütünün bağış adı altında topladığı paraların 16 ila 17 milyon avro arasında bir rakamı bulduğu belirtilen raporda bu paraların nakit olarak toplandığı ve örgüt idaresinde propaganda amaçlı kullanıldığının altı çizildi.

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Foto - Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'da Türkiye'dedeki gibi davranmasığı, şiddet olaylarından uzak durmaya çalıştığı hatırlatıldı. Raporda 2013 Haziran ayından bu yana 300'den fazla kişinin Almanya'dan terör örgütü PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı ve gidenlerden 41'nin öldüğü, 160'nın da tekrar geri döndüğü ifade edildi.

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Foto - Almanya teröristlerin sığınağı oldu!

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Madem bu kefere kuduz sürüsü sürdü bel altı oynuyor pislik yapıyor, o zaman aznk taktikle oraları cehenneme çevirin. Mit nerede tek tek anlasın bu hainleri.

Misafir

Aslinda çok iyi oldu. Zaman zaman avrupayi yakip yikiyorlar. Avrupanin basina iyi bela olacak bunlar
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