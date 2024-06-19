2024-06-19 10:04:14 Almanya teröristlerin sığınağı oldu!
Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporundaki sonuçlar dikkat çekiyor. Ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK'lıların sayısının arttığı belirtildi. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporu açıklandı. Rapora göre ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK'lıların sayısında artış görüldü. Rapor, başkent Berlin'de Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından kamuoyuna açıklandı.