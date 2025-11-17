Haber Merkezi Giriş Tarihi: Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “iç savaş bitti, geri göndermeye başlayabiliriz” açıklaması ülkedeki yüzbinlerce Suriyeliyi tedirgin ederken, Merz’in Suriye lideri Ahmed Şara’yı Berlin’e davet etmesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Sığınmacılar, henüz güvenliğin sağlanmadığı ve insani krizin derinleştiği ülkeye zorla geri gönderilme ihtimali karşısında avukatlara koştu.