Dünya
6
Yeniakit Publisher
Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in “iç savaş bitti, geri göndermeye başlayabiliriz” açıklaması ülkedeki yüzbinlerce Suriyeliyi tedirgin ederken, Merz’in Suriye lideri Ahmed Şara’yı Berlin’e davet etmesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Sığınmacılar, henüz güvenliğin sağlanmadığı ve insani krizin derinleştiği ülkeye zorla geri gönderilme ihtimali karşısında avukatlara koştu.

2
#1
Foto - Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Almanya Başbakan Friedrich Merz'in Suriye'de iç savaşın sona erdiğini vurgulayarak "Artık onları geri göndermeye başlayabiliriz" demesi, ülkedeki Suriyelilerde endişe ve tepkilere yol açtı.

#2
Foto - Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Savaştan kaçarak sığındıkları Almanya'da yeni bir hayat kuran Suriyeliler, henüz güvenliğin tesis edilemediği, halkın yüzde 70'inin insani yardımlara muhtaç olduğu ülkelerine zorla geri gönderilmekten korkuyor. Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar bile avukatlara başvurarak, "Beni de geri gönderebilirler mi?" sorusuna yanıt arıyor.

#3
Foto - Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Peki Merz'in bu çıkışının gerisinde ne yatıyor? Suriyeliler zorla geri mi gönderilecek? Hristiyan Demokrat (CDU) Friedrich Merz, kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamasında Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyeceklerini düşündüğünü, bu olmazsa devletin imkanlarını kullanarak bu geri dönüşleri zorlayabileceklerini söyledi.

#4
Foto - Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Suriyeli sığınmacıların geri dönerek ülkelerinin yeniden inşasına destek vermesi gerektiğini savunan Merz, "Bu insanlar olmadan Suriye'nin yeniden imarı mümkün değil. Almanya'da olup da ülkeye dönmeyi reddedenleri elbette yakın gelecekte geri gönderebiliriz" dedi.

#5
Foto - Almanya, Suriye lideri Şara’yı neden çağırdı? Merz, gizli plan için davet etti, Suriyeliler ayağa kalktı

Hatta Merz, Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini, onunla Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi planlarını ele alacaklarını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

alman domuzu doğru yapıyor.bunda yanlış yok.

bu seneden calısma vardı zaten

750 bine yakın suriyeli 250 bin türk 250 bin afganlı 200 bin ıraklı ve diğer arap ülkelrinden ırkcı parti sart kostu belli bir para verip yolayacajkalr almanya maliyeti 150 milyar euro civarında
