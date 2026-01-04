  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
5
Yeniakit Publisher
Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Dortmund forması giyen Emre Can’a talip oldu. Emre Can, transferiyle alakalı açıklamada bulundu.

#1
Foto - Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi

Kış transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın ilgilendiği isimlerden birisi olan 1994 doğumlu futbolcu Emre Can, transferiyle ve geleceğiyle alakalı konuştu.

#2
Foto - Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi

Emre Can: "Borussia Dortmund'da çok mutluyum. Zor zamanlarım da oldu ama kulüp her zaman arkamda durdu. Bu yüzden bugün itibarıyla, gelecek sezon da Borussia Dortmund forması giyeceğimi düşünüyorum.

#3
Foto - Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi

Ama futbolda hiçbir şeyi asla kesin olarak söylememek gerekir. Göreceğiz."

#4
Foto - Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi

Deneyimli isim bu sezon Dortmund formasıyla 8 resmi maça çıktı. Emre Can, stoper mevkisinin dışında, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi
Gündem

Trump saldırı başlattı: Venezuela'da ordu sokağa indi

ABD'nin hava saldırısı başlattığı Venezuela'da ordu sokağa indi. Venezuela ordusuna ait tanklar başkent Karakas’ta görüntülendi. Ayrıca özel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23