Almanya basını duyurdu: Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Emre Can’dan açıklama geldi
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Dortmund forması giyen Emre Can’a talip oldu. Emre Can, transferiyle alakalı açıklamada bulundu.
Kış transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın ilgilendiği isimlerden birisi olan 1994 doğumlu futbolcu Emre Can, transferiyle ve geleceğiyle alakalı konuştu.
Emre Can: "Borussia Dortmund'da çok mutluyum. Zor zamanlarım da oldu ama kulüp her zaman arkamda durdu. Bu yüzden bugün itibarıyla, gelecek sezon da Borussia Dortmund forması giyeceğimi düşünüyorum.
Ama futbolda hiçbir şeyi asla kesin olarak söylememek gerekir. Göreceğiz."
Deneyimli isim bu sezon Dortmund formasıyla 8 resmi maça çıktı. Emre Can, stoper mevkisinin dışında, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.
